Священики масово зомбують парафіян молитися за здоров’я і перемогу Порошенка: «ви ж не фанати Вови»

У мережі з’явився дивний посаду настоятеля Свято-Миколаївського храму р. Полтава Олександра Дедюхина, де він закликає вірних молитися за перемогу чинного гаранта України Петра Порошенка.

Свої слова автор виклав у себе на Facebook.

«Завтра починаємо читати Псалтир за перемогу Пороху і здорового глузду на цих виборах. У нас тиждень. За кількістю записалися людей виходить що псалтир буде прочитуватися 12 разів на день», — пише настоятель Дедюхін.

Олександр Дедюхін

Також в пості Олександр активно шукає прихильників Петра Порошенка, щоб ті прославляли президента в церкві і молилися за його перемогу на виборах у другому турі. До того ж батюшка без краплі сорому висловлює своє невдоволення з приводу другого кандидата на виборах-2019 Володимира Зеленського.

«Ви ж не фанати Вови-ссыкло, ви розумієте все добре і правильно, і якщо сказано, що всі питання в коментах до верхнього посту в групі, то ми їх там і задаємо. І так, ви міркуєте, що якщо всі питання вирішуються в групі, то в групу треба вступити», — закінчує автор.

Нагадаємо, що чинний президент України Петро Порошенко виступив на НСК Олімпійський у рамках односторонніх дебатів, де озвучив ключові тези. Українці діляться в соціальних мережах фотографіями, на яких можна побачити, як зганяли людей для масовки на ці дебати. У мережі вже опубліковані кадри, на яких видно, як формувалася масовка перед дебатами. На кадрі можна побачити людей, які спрямовуються вибудуваної колоною до місця проведення дебатів, в яких взяв участь лише один кандидат – Петро Порошенко.

Раніше портал Акценти писав, що поразка Порошенко витає в повітрі: від президента пішов вірний соратник, це тільки перша ластівка, подробиці

Портал Акценти також інформував, що кінець Порошенко, президент почав втрачати місто за містом: кожен українець повинен це побачити, відео

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram