Студент зробив унікальну археологічну знахідку: вчені сходять з розуму від щастя, артефакту немає ціни

Збулася мрія всіх фанатів франшизи про професора Індіана Джонса: простий студент став героєм світу археології, виявивши цінну знахідку.

Портал The Guardian розповів про молодого хлопця, який несподівано став зіркою в світі вчених.

Юний студент Аарон Сміт з міста Вітбі, що у Великобританії, знайшов на місцевому пляжі скам’янілість з часів Юрського періоду. Вчені-археологи провели експертизу і заявили, що вік скам’янілості досягає 185 мільйонів років. Студент помітив стародавній артефакт, прогулюючись по пляжу. Він з дитинства захоплювався геологічними знахідками і багато років шукав їх з батьком у вільний час. В піску хлопець помітив дивну сферу. Коли він її дістав, стало зрозуміло, що блискучий куля – це вапняк, покрите залізним пиритом.

Студент став зіркою археології

Шукачі геологічних цінностей називають це «золотого дракона». Саме із-за такого назву знахідка стала відома, як «золото гарматного ядра». Студент із Британії розділив сферу на дві частини і показав, що знайшов усередині неї. Під відомим шаром виявився скам’янілий молюск з Юрського періоду.

Раніше ділянка, на якому його знайшли, знаходився під водою, що дозволило артефакту так добре зберегтися. Студент відразу ж став зіркою не тільки в університеті, де він навчається, але і у всій Британії. Знахідки, подібні тій, що він зробив на пляжі, є досить рідкісним явищем і, безумовно, володіють величезною історичною цінністю. Залишається сподіватися на те, що хлопець заслужив хороші оцінки на факультеті завдяки зробленому ним відкриття. Викладачі повинні бути задоволені.

Нагадаємо, що група археологів виявила найдавнішу бронзову табличку в Ємені з унікальними текстами. Фахівці встановили, що знайденої табличці щонайменше дві тисячі років. В тексті, який написаний на ній, мова йде про храм раніше невідомого божества Аттар Хармана (Athtar Ḥarman). Також вчені з’ясували, що давні рядки написані на сабейском мовою. Цю мову був в широкому використанні на території Ємену в період з першого тисячоліття до нашої ери до другої половини VI століття нашої ери.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», єгиптолог Олександр Бєлов зробив приголомшливе відкриття. Він довів, що судно, знайдене єгипетськими археологами, це борис з творів Геродота. Античний історик Геродот детально описав будову відомого судна і присвятив йому 23 рядка.

Також портал «Акценти» писав, що команда дайверів, яку зібрав один із засновників Microsoft Пол Аллен, виявила на дні Тихого океану знаменитий американський авіаносець часів Другої світової війни USS Wasp.

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