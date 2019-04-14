На українців обрушиться серйозна валютна катастрофа, яка доб’є країну: «вистачить лише до травня»

Нинішній уряд продовжить будувати боргову піраміду, «із-за цієї схеми» — тотально страждає простий українець

Про це пише експерт Віктор Скаршевський:

«Станом на 1 квітня 2019 на валютному рахунку уряду перебуває близько $800 млн. У квітні-травні 2019 уряду, за зовнішніми боргами, необхідно виплатити $1,5 млрд, причому пікова виплата припадає на травень — $1,4 млрд. Очевидно, що уряду на найближчі 2 місяці не вистачає близько $700 млн для своєчасної виплати боргів».

У найближчі тиждень-два, вважає аналітик, уряд, в особі Мінфіну, вийде на зовнішній ринок капіталу:

«Позичить близько $1-2 млрд у вигляді євробондів під захмарні відсотки – 10% річних і вище».

Світовий банк надасть чергову гарантію, тоді прибутковість євробондів може скласти 6-7% річних – така ймовірність існує, впевнений експерт:

«У будь-якому випадку, уряд продовжить будувати боргову піраміду, коли для погашення старих боргів беруться нові, більш дорогі борги, захмарні відсотки по яких виплачують звичайні українські платники податків з держбюджету».

Нагадаємо, що колишній міністр економіки України Володимир Лановий розповів, що необхідно зробити в терміновому порядку. За його словами, в Україні вже 2 роки не було підвищення тарифів. Тому фінансова ситуація в країні дестабілізована. Він вважає, що якщо Володимир Зеленський дійсно говорить щиро про програму «Роттердам», а також про тарифи і ринкових ставках, то це потрібно скасувати, або хоча б змінити. Таким чином «буде трохи легше жити, і економіка почне накопичувати ресурси».

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