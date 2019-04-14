Зеленський загнав Порошенко в «капкан»: відома помилка президента

Чинний гарант і кандидат у президенти України Петро Порошенко попався на гачок Володимира Зеленського, коли прийняв його умови в питанні дебатів. Таке рішення пішло Порошенко тільки в мінус.

Таку точку зору висловив політтехнолог Олексій Ковжун, передає «Апостроф».

Зокрема, експерт вважає, що прийнявши правила гри Зеленського, Порошенко тільки програв і ще більше посилив свої і без цього не захмарні рейтинги. Ковжун переконаний, що НСК «Олімпійський» — це на всі сто відсотків територія і стихія такого шоумена, як Володимир.

«Це не територія ораторів, це не територія предметної дискусії. Більш того, у стадіонного шоу є свої закони: оплески, ревіння трибун, динаміки, дійові особи видно з трибун дуже маленького розміру…» — переконаний політтехнолог. .

Петро Порошенко

Ковжун також засумнівався в професіоналізмі помічників і порадників Петра Порошенка, які штовхають його на подібні не зовсім логічні кроки.

«У мене відчуття, що йому просто радять погано. Коли у тебе розрив у два рази, потрібно щось змінювати не в місці або способі ведення дискусії, а потрібно, прям, змінювати, змінювати. Потрібно взяти і що-небудь зробити. Адже чим відрізняється чинний президент від претендента? Претендент може тільки обіцяти, а чинний президент може робити”, — підкреслив експерт.

Він також додав, що Петро Порошенко варто було б виконати хоча б якісь свої ключові обіцянки перед виборами. Наприклад, дати відповідь народу на запитання «Хто замовив Катю Гандзюк». Саме рішучі та чіткі дії гаранта у питаннях, на які суспільство чекає відповіді, могли б додати йому плюсів і вселити хоч якусь віру людей у нього, як у лідера держави.

Нагадаємо, чинний президент України Петро Порошенко виступив на НСК Олімпійський у рамках односторонніх дебатів, де озвучив ключові тези.

Як раніше писали «Акценти», представник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що чинний президент України Петро Порошенко погодився взяти участь у дебатах 19 квітня на НСК Олімпійський. Однак, за умови, що час цієї дискусії не буде збігатися з офіційним часом дебатів в ефірі Громадського.

«Акценти» також повідомляли, що в штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського терміново звернулися до українців щодо майбутніх виборів. Так, у людей, які хочуть голосувати за іншою адресою залишилося всього два дні, щоб змінити місце свого голосування, так як 16 числа, за 5 днів до виборів, такої можливості вже не буде.

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