Головне за день неділі 14 квітня: мудрість Зеленського, самотні «дебати» Порошенко, відвага Усика і сміливий вчинок громадянської активістки

У неділю, чотирнадцятого квітня, відбулося чимало резонансних подій: цей день видався багатим на події, пов’язані з різними галузями, як в Україні, так і за її межами.

«Акценти» підготували дайджест найцікавіших подій в Україні та світі.

Найгучнішою новиною, сотрясшей цей день, стала звістка про дебати. Чинний президент Петро Порошенко приїхав вдень на НСК Олімпійський і виголосив полум’яну промову в очікуванні свого головного суперника, Володимира Зеленського. Лідер партії «Слуга народу» не прибув, бо спочатку збирався взяти участь у дебатах не 14, а 19 квітня. Втім, Порошенко ненудно провів день, витративши декілька годин на спілкування з виборцями.

Втім, є чітке відчуття, що українцям ці вибори і «гризня» навколо них вже трохи набридли. З соціальних мереж все частіше лунає думка про те, що народ черговий раз втягнули в незрозумілі політичні ігри. І чомусь обов’язково треба обрати свого фаворита. А ті, хто проти, повинні бути оголошені ворогами. Маячня, саме так і вважає українські боксер Олександр Усик, який опублікував сьогодні свою точку зору.

День для кроку вперед

Однак існує й інша точка зору. Відома громадська активістка Саша Дрік розповіла про те, що, тільки позбувшись від Порошенка, ми зможемо побудувати сильну вільну і незалежну Україну. Так, голова ГО «Декларації під контролем» і член Ради громадського контролю НАБУ розповіла, чому епоха Порошенко вже давно пройшла і Україні необхідна повне перезавантаження влади. Цей день став її трибуною, і жінку почули багато співвітчизників.

Тим часом, у штабі Володимира Зеленського терміново звернулися до українців щодо майбутніх виборів. Так, у громадян, які хочуть голосувати за іншою адресою залишилося всього два дні, щоб змінити місце свого голосування, так як 16 числа, за 5 днів до виборів, такої можливості вже не буде.

А щоб трохи відволіктися від політичних новин, варто зазначити, що нещодавно були розкриті секрети знаменитого Титаніка. Гігантський лайнер затонув більше ста років тому, проте обставини його катастрофа досі вкриті таємницями. В цей день були розкриті деякі з них.

Портал «Акценти» нагадує про те, що від Порошенка починають відвертатися навіть його прихильники. Спочатку Віталій Кличко вирішив балотуватися у Верховну Раду без допомоги ББП, а потім стало відомо про можливий альянс Зеленського та Гройсмана.

Також «Акценти» повідомляли про те, що в мережі була опублікована онлайн-бібліотека чорного піару, з допомогою якої імовірно працюють представники штабу Петра Порошенка.

Раніше «Акценти» писали про те, що президент України виступом в ефірі каналу 1+1 породив масу чуток про своє здоров’я, яке стало предметом обговорення провідних фахівців.

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