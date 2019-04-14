Готуються до атаки? «Л/ДНР» стягнули танки до лінії фронту: звіт ОБСЄ

На території окупованого Донбасу помітили важке озброєння і техніку «Л/ДНР», заборонені мінськими домовленостями.

Про це свідчить звіт місії ОБСЄ. Так, 11 квітня безпілотник зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) поблизу н. п. Зернове і 9 танків (імовірно – Т-72) недалеко від н. п. Мічуріне.

Крім того, біля н. п. Староласпа було зафіксовано 8 самохідних гаубиць, а також танк Т-72 на території об’єкта до н. п. Сміливе. Крім того, 10 танків Т-72 були помічені на полігоні в районі н. п. Покровка.

«11 квітня БПЛА ОБСЄ зафіксував 2 ББМ (невстановленого типу) на території об’єкта до н. п. Безіменне, 9 бойових машин піхоти БМП-1 на полігоні в Зернового і 5 ББМ (невстановленого типу) біля н. п. Бойківське (кол. Тельманове) – всі в зоні, де розміщення важкого озброєння і військової техніки заборонено згідно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року», – повідомили в місії.

12 квітня місія зафіксувала, що у постійних місцях зберігання озброєння в Донецькій області були відсутні 23 танки (Т-72 – 14 од., Т-64 – 9 од.), 9 мінометів (2Б14 «Піднос», 82 мм) та 15 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

Також були виявлені 4 бронетранспортери (МТ-ЛБ) і 1 ББМ (типу БМД) у н. п. Кальмиусское, а близько н. п. Сентянівка – один БМП-1.