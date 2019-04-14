Віктор Небоженко: Порошенко помститься Україні

Україна хоче мирним шляхом, без Майдану, в ході виборчої кампанії звільниться від поганого і небезпечного президента Порошенка. Країна хоче дати йому «розлучення», а він люто чинити опір, «клянчити» і чіпляється за владу, і принижується. Порошенко то загрожує або лестить, то обіцяє все, що захочуть виборці – це ті, кого він п’ять років сам зневажав, обманював, принижував, експлуатував і обкрадав разом зі своїми друзями.

Судячи з вчорашнього телеефіру на ICTV, добре видно, що Порошенко зрозумів, що його не хочуть, і він зненавидів тих, від кого зараз залежить його політична доля. Тепер він ніколи не пробачить Україні ті, що вона відкидала його, вибравши іншого кандидата в президенти.

Альо як він вчора намагався! На телеефірі на ICTV заради збереження своєї влади він був готовий на все, але якщо він переобереться, то решту часу він буде тиснути і мстити не тільки своїм політичним супротивникам, а й усім нам – виборцям. Він не стане іншим. Він стане гірше. Якщо перший раз в 2014 році Порошенко отримав владу в результаті демагогії, обіцянок і обману на тлі агресії Росії, то другий раз він може отримати владу тільки несправедливим і нечесним шляхом. Це буде крива копія московського диктатора, Путін-2. Йому вже не потрібно буде прикидатися патріотом, віруючим, чесним політиком чи порядною людиною. Все буде цинічним і відкритим, тому все буде жорстоко і болісно для країни. Якщо Порошенко залишиться при владі, то «виколупувати» його з України буде вже набагато важче і дорожче для країни.

Віктор Небоженко