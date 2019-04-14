«Порошенко приречений»: журналіст дав прогноз щодо другого туру виборів президента

«Загострення пристрастей» з наближенням дати другого туру президентських виборів в Україні все більше збільшується. Ситуацію прокоментував відомий журналіст Віталій Портников, назвавши виборчу гонку між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком боєм з тінню, який практично неможливо виграти гаранта Конституції.

Про це Портников розповів порталу «Деталі». При цьому він пригадав слова Петра Порошенка щодо того, що Зеленський в очах виборця є такий собі голограмою.

Портников зазначив: «Звичайно, такого роду порівняння має право на існування, якщо враховувати, що реального Володимира Зеленського його ж виборці практично не бачили… Однак, як виявилося, виграти у голограми вибори на порядок важче, ніж у класичного опонента. Петро Порошенко веде справжній бій з тінню, де остання те й робить, що тільки насміхається».