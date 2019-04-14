У разі перемоги Зеленського повномасштабне вторгнення Росії неминуче, – політолог

Політолог Цибулько заявляє, що в разі перемоги Зеленського повномасштабне вторгнення Росії неминуче.

Якщо шоумен Володимир Зеленський переможе на президентських виборах, Україна не зможе уникнути повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Володимир Цибулько наголосив: Росія готує повномасштабну війну з Європою, і першою на її шляху – Україна. Він також звернув увагу на заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова, що на українських кордонах вже зосереджені дуже серйозні сили противника.

«Ось на цьому «жарти» для нас можуть закінчиться», – підкреслив політолог.

Цибулько нагадав, що Росія може воювати не тільки підло, але і нападати в моменти особливої слабкості супротивника.

«Москва може воювати, вибираючи ті моменти, коли супротивник максимально ослаблений. Згадайте лютий-березень 2014 і окупацію кримського півострова. «Зелені чоловічки» виповзли зі своїх норок тільки після того, як «режим Януковича» впав, а в Києві вертикаль нової влади ще не встигла вишикуватися. Те ж саме було в ту весну в Донецьку і Луганську: активна фаза військового протистояння почалася в той момент, коли проходили вибори президента», – написав він.

Політолог вважає, що саме заради таких планів кандидат у президенти України Володимир Зеленський настільки вигідний Кремлю.

Також, вважає Цибулько, РФ може скористатися і відсутністю головнокомандувача.

«І цим в Москві традиційно не забаряться скористатися, почавши масоване вторгнення в Україну. Все це може обернутися не тільки безальтернативною поразкою, але і численними жертвами. А в кінцевому підсумку – знищенням нашої держави, яка за останні роки нарешті знайшла свій шлях. І, на жаль, у нас немає ніякого приводу розраховувати на те, що божевільний кремлівський диктатор залишить нас у спокої. Поневолення України – це його стратегічна мета. Розслаблятися у нас немає можливості», – підсумував політолог.

Нагадаємо, нардеп Попов спрогнозував розпуск парламенту в разі перемоги Зеленського.