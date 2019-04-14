Північна Корея планує купити у Росії два літаки

Про це заговорили в Росії.

У КНДР розглядають можливість купити у Росії два цивільні літаки для міжнародних рейсів. Про це журналістам заявив віце-спікер Держдуми Сергій Неверов за підсумками зустрічі російських депутатів і заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Їм Чхон Іля.

За його словами, під час зустрічі Їм Чхон Іль, який також займається питаннями економічного співробітництва, позначив інтереси КНДР, у тому числі покупку російських літаків для “комфортних і безпечних” польотів.

Неверов має намір повідомити про пропозицію північнокорейської сторони голові уряду Дмитру Медведєву і спікеру Держдуми В’ячеславу Володіну.

Як повідомляв УНН, лідер КНДР Кім Чен Ин переобраний головою Державної ради КНДР – вищого керівного органу країни. Про це в п’ятницю повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).