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Північна Корея планує купити у Росії два літаки

14.04.2019

Северная Корея планирует купить у России два самолетаПро це заговорили в Росії.

У КНДР розглядають можливість купити у Росії два цивільні літаки для міжнародних рейсів. Про це журналістам заявив віце-спікер Держдуми Сергій Неверов за підсумками зустрічі російських депутатів і заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Їм Чхон Іля.

За його словами, під час зустрічі Їм Чхон Іль, який також займається питаннями економічного співробітництва, позначив інтереси КНДР, у тому числі покупку російських літаків для “комфортних і безпечних” польотів.

Неверов має намір повідомити про пропозицію північнокорейської сторони голові уряду Дмитру Медведєву і спікеру Держдуми В’ячеславу Володіну.

Як повідомляв УНН, лідер КНДР Кім Чен Ин переобраний головою Державної ради КНДР – вищого керівного органу країни. Про це в п’ятницю повідомило Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

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