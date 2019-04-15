Поразка Порошенка – це шанс сформувати проукраїнський парламент

У передвиборчому штабі Петра Порошенка спочатку ображали і залякували українців, а тепер перейшли до відвертих погроз.

Спочатку там обізвали путіністами 84% виборців, які не захотіли бачіті його наступним президентом у першому турі, тепер цинічно залякують деспотією, скасуванням безвізу і тому подібним абсолютно неадекватними заявами. Іншими словами — роблять все можливе, щоби переконати людей у тому, що у разі його поразки прийде кінець світу. Залякати всіх. Бо страх – то єдине, до чого залишилось апелювати поважному Президенту, якому вже ніхто не вірить.

Але є інша, чи не серйозніша загроза незалежності України. І створив її Петро Порошенко.

Очевидно, що мета Москви – контроль над Україною. І війна як була останніх 5 років, так і, на жаль, далі буде продовжуватись – незалежно від результатів президентських виборів. Бо завдання Росії – послаблювати державу економічно і розхитувати емоційно і політично. Такі конфлікти як на сході України – прекрасний для цього інструмент. Альо чі потрібен агресору повномасштабний наступ? Контролювати захоплену фізично територію складно і дорого, а від приводити до влади проросійські сили – набагато ефективніше. Особливо, якщо ці проросійські сили весь цей час зберігали доступ до державних ресурсів, наживатися на яких їм дозволяли корумповані силові структури під пильним керівництвом нинішньої політичної еліти та непрацююча система правосуддя.

Бойки, Вілкули, Мураєви та інші уламки регіоналів – не тільки не покарані, але й всі останні 5 років малі можливості безперешкодно нарощувати політичну і економічну підтримку. Кум Путіна Медведчук на всю країну озвучує антидержавні сепаратистські заклики і збирається балотуватись в український парламент. Рінат Ахметов, чия фінансова підтримка колись зробила Януковича президентом і нині бізнес-партнер Президента Порошенка, лише за 1 місяць у січні 2019 збільшив свій капітал майже на мільярд доларів.

Всі ці проросійські сили, які за 5 років після Революції Гідності не тільки не були покарані, але й наростили м’яка м’язи, тепер підуть на парламентські вибори. А я нагадаю, що саме парламент (парламент – не президент) ухвалює бюджет, призначає уряд, який цими бюджетними коштами розпоряджається, приймає закони, за якими ми всі живемо, і навіть зміни до Конституції. А значити, проросійські реваншистські сили не тільки отримають вплив на ці важливі державні рішення, вони будуть реалізовувати російські інтереси вже на керівних державних посадах. І вірогідність того, що реваншисти отримають багато мандатів, збільшується.

І це є прямимо наслідком 5 років президентства Порошенка. Прямимо, бо приватизовані ним правоохоронні органи і суди так і не притягнули нікого з них до відповідальності. А роботу нових антикорупційних органів він та його бізнес-партнери у парламенті саботували. Він сам фактично нещодавно це підтвердив, підтримавши необхідність перезавантаження щонайменше двох з трьох антикорупційних органів НАЗК і САП. І це після того, як кілька років розказував і нам, і за кордоном про їхні успіхи, а всіх, хто намагався змусити «антикорупційну інфстраструктуру» працювати, фактично називав рукою кремля. Не кажучи про судову реформу, яка була провалена і за яку він взявши на себе відповдальність так само як «відповідав особисто» за антикорупційну.

За це Головнокомандувач офшорів має понести відповідальність. За розкрадання армії воюючої країни, за дерибан держави між своїми друзями і бізнес-партнерами, за продажу національних інтересів олігархам, за нерозслідувані вбивства Майдану, за переслідування і вбивства активістів, за брехню, за саботаж реформ, і за проросійських реваншистів, які залишилися безкарними і тепер претендують на управління державою.

Більше того, другий термін Порошенка апріорі неможливо розглядати навіть як теоретичну можливість позитивних змін. Все, що повилазило перед виборами: від свинарчуків до залякування і цькування більшості українців, які не захотіли бачіті Порошенка Президентом у першому турі, – було завжди, це його справжнє обличчя, яке він однак намагався маскувати. Але тепер, коли маски зірвані, йому більше не буде необхідності щось вдавати. Не буде необхідності вдавати, що він хоче боротись з корупцією, що він хоче реформ, що він «чує» громадянська суспільство, що він зважає на думку навіть міжнародних партнерів України. Більше того, до парламентських виборів він зробить все можливе, щоби знищити шанси на потрапляння до парламенту нових проукраїнських демократичних сил – а для чого вони йому там? Якщо можна сформувати його з корупціонерів і проросійських реваншистів, з якими завжди можна домовитись найбільш зрозумілим йому способом – грошима.

Не знаю, яким буде наступний Президент. Але точно знаю, що президент Порошенко має понести відповідальність за саботаж, брехню і втрачені можливості 5 післяреволюційних років. І тоді, можливо (можливо!) у нас буде шанс отримати хоча бі вперше за десятиліття притомний проукраїнський парламент.

Саша Дрік