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Порошенко: Деякі виборці Зеленського хочуть повернутися в Російську імперію

15.04.2019

Деякі виборці кандидата в президенти Володимира Зеленського хочуть жити в складі Росії. Про це в інтерв’ю каналу Україна заявив президент України Петро Порошенко.

«Частина виборців Зеленського хоче повернутися в РФ, Російську імперію і Радянський Союз. Мені з ними не по дорозі ідеологічно, але я поважаю їх вибір. Частина сподівається, що з мовчазної згоди вони підуть в ЄС і НАТО. Це означає обман виборців», – сказав глава держави.

Порошенко вимагає, щоб Зеленський публічно назвав своє бачення і пріоритети зовнішньої політики у разі перемоги на виборах президента.

Раніше Порошенко говорив, що безвиз з ЄС – остаточне прощай Російської імперії і Радянського Союзу.

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