Джемілєв поставив Зеленському питання, чиєю територією той вважає Крим

Уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, нардеп від Блоку Петра Порошенка Мустафа Джемілєв звернувся до кандидата в президенти України, шоумену Володимиру Зеленському з проханням відповісти на п’ять питань, які стосуються окупованого Криму.

Текст звернення лідера кримськотатарського народу опублікував 14 квітня на сайті партії «Солідарність».

«За час передвиборчої кампанії ми не почули від вас і деяких інших кандидатів у президенти ряд гострих для кримськотатарського народу та інших жителів Криму питань. Тому я хотів би вам задати кілька питань. Їх у мене п’ять. Прошу дати на них лаконічні відповіді», – сказав Джемілєв.

Він запитав наступне:

1. Чи вважаєте ви, як стверджує російська сторона, що Крим став частиною РФ в результаті вільного, демократичного волевиявлення жителів Криму? Або ж ви все-таки вважаєте його окупованою територією, яку беззастережно слід повернути до складу України?

2. Ви говорили, що ви докладете всіх можливих зусиль для налагодження добросусідських відносин з РФ, для встановлення миру. Оскільки ми не нападали на Російську Федерацію, не ми окупували частину її території, ми не нав’язували Росії, яким шляхом їй іти, то хотів би знати, які поступки ви маєте на увазі, для того щоб встановити так званий мир з РФ? Чи включають ці поступки, наприклад, визнання законності анексії Криму, визнання так званих республік Донецька і Луганська, нехай навіть у складі України?

3. Чи погодитеся ви на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, якщо він запропонує провести цю зустріч на території анексованого Криму?

4. Деякі кандидати в президенти під час першого туру передвиборної кампанії говорили, що для встановлення хороших відносин з Росією вони знімуть блокаду з Криму. Якщо ви станете президентом, теж підете на такі кроки?

5. Яка ваша позиція щодо зміни статусу Автономної Республіки Крим в Кримську автономію, тобто зміни в територіально-національну автономію, яка була ліквідована радянським режимом після геноциду кримськотатарського народу?

Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнається Україною та більшістю країн світу.

31 березня 2019 року відбувся перший тур виборів президента України. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95%. Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.