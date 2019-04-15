Медведчук є представником Путіна, а не України, – Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що не проводити зустрічей з кумом Путіна, главою політради “Опозиційної платформи – За Життя” Віктором Медведчуком.

Про це Порошенко заявив у відповідь на питання журналіста “Української правди” 14 квітня на НСК Олімпійський, де мали відбутися дебати з кандидатом Володимиром Зеленським.

“Чи є в когось сумніви в тому, що Путін – ворог, напавши на нашу державу, вбиває українців. … Віктор Медведчук де-факто є представником Путіна, а не України. Він не представляє президента України і не буде представляти. Єдина функція у пана Медведчука була – звільненя наших військовополонених і заручників”, – зазначив Порошенко.

Він додав, що зустрічався б з Медведчуком, навіть якщо б він зробив тільки те, що Україна звільнила 74 заручника у грудні 2017 року.

“Зараз, коли цей процес (звільнення заручників – ред.) зупинено, зупинено і зустрічі”, – заявив Порошенко.