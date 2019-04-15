Медики розповіли про причини болю в спині: як допомогти собі

Медики розповіли чому болить спина і як позбутися від цих болів.

Багато ігнорують такий симптом, але в ряді випадків він говорить про необхідність медичної допомоги, пишуть Новини Ю.

Однією з основних причин болю в спині є надмірні навантаження, що надаються на поперек. Особливо це відчувається при тривалому сидінні за комп’ютером. Так, створюється тиск на зазначену область і м’язи.

Тримати масу тіла м’язів попереку доводиться і при керуванні авто. Щоб знизити навантаження, потрібно сідати ближче до спинки крісла або стільця, також добре допомагає масаж і гаряча ванна.

Шкодить спині і занадто тривалий сон, що може призвести до тиску міжхребцевих дисків на нервові закінчення. Оптимально витрачати на сон вночі 8-9 годин, також можна дозволити собі поспати вдень протягом 1-2 годин.

Крім того хворобливі відчуття може викликати і міжхребцева грижа, яка розвивається в тому числі і у молодих людей. Серед інших причин рідкісні хвороби, інфекції в нервах, деформації в хребті, проблеми з внутрішніми органами.

Нагадаємо, що лікарі назвали головні причини оніміння рук.

Оніміння відчував кожен, хто засинав на руці або занадто довго сидів за комп’ютером. Причин оніміння може бути багато, частина з яких цілком нормальні, але деякі можуть бути симптомом хвороби.

Досить популярне явище, коли втрачається чутливість у кистях, стопах і гомілках і може супроводжуватися поколюванням.

Лікар-невролог вищої категорії Олексій Сиделковский уточнив, що є оніміння кінцівок безпечне і небезпечне.

«Безпечне» оніміння – це коли будь-яку ділянку тіла німіє з-за тривалого не меняемого положення або занадто туго перетягнутою частини тіла. У цей момент відбувається здавлювання кровоносних судин і втрачається не тільки чутливість, а й контроль кінцівки.

Такий вид оніміння не викликаний внутрішніми захворюваннями, але в разі тривалого застою може спричинити серйозні наслідки для організму.

Небезпечне оніміння — це регулярне оніміння, не викликане тривалою нерухомістю або здавленням. Важливо: якщо німіє не тільки кінцівку, але і ділянки, не схильні до “затікання“ (обличчя, спина, область геніталій), причинами можуть бути різні захворювання.

До них відноситься периферична невропатія, починається діабет другого типу, нестача вітамінів, визначені інфекції або отруєння токсинами. Лікар зазначив, що оніміння після травм або зайвих фізичних навантажень нормальне явище, якщо це не приносить дискомфорту.

Також нагадаємо, що звична біль в шиї і попереку говорить про те, що вам пора на обстеження, щоб не запустити хворобу, яка може виявитися смертельною.

У разі діабету другого типу людина часто може не підозрювати про свою хворобу, але на захворюваність діабетом можуть вказувати болі в спині і шиї. У тому, що цукровий діабет пов’язаний із виникненням болю даного типу, змогли переконатися вчені з Сіднейського університету.

Австралійські фахівці з’ясували, що більшість пацієнтів з діабетом протягом усього життя страждають від болю в спині (у попереку) і майже половина скаржаться на болі в області шиї.

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Вчені представили дані, які говорять про те, що хворі на діабет люди мають 35-відсотковий ризик появи болів в спині і 24-відсотковий — болю в шиї.

Мета-аналіз, виконаний авторами проекту, підтверджує думку про те, що контроль ваги і фізична активність важливі в підтримці здорового стану організму.

«Цукровий діабет другого типу і біль в попереку тісно пов’язані з ожирінням і відсутністю фізичної активності», — зазначив провідний автор дослідження Мануел Феррейри.

За словами Феррейра, на болі в спині і шиї скаржаться все більше людей. На думку експерта, потрібно змінити регулярність медичних процедур – це дозволить знизити частоту болю.

Також вчений додав, що причини, які б пояснювали, чому болі в спині і шиї можуть бути пов’язані з діабетом, поки фахівцям не ясні. Ці механізми ще будуть вивчатися.

За статистичними даними, у світі налічується 382 мільйони людей, які живуть з діабетом другого типу. Це захворювання дуже підступно. Людина може не підозрювати, що хвороба вже розвинулася, поки не прийде до лікаря з приводу загострення проблем з серцем або зором. Діабету передує преддиабета, при якому в організмі відбуваються перші патологічні зміни.

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