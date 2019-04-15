Кейт Міддлтон зробила несподівану заяву про сина: «Дуже змінився»

Кейт Міддлтон зробила несподівану заяву на адресу свого молодшого сина, який незабаром відзначить свій перший день народження.

Герцогиня заявила, що цей рік у житті Луї Кембридсжкого пролетів так швидко, що вона буквально не встигла помітити його, малюк дуже виріс і змінився, передає Politeka.

У Инстаграме виклали фотографію, на якій принц Вільям тримає однією рукою Кейт Міддлтон, а другий – кошик з дитиною.

«Я сподіваюся і молюся, що вони заведуть ще одну дитину», «Красиве фото з таким чарівним малям», «Пора завести ще одну дитину», — пишуть шанувальники в коментарях під знімком.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що принц Вільям має намір подати судовий позов у бік одного британського видання.

Вся справа в тому, що таблоїд InTouch опублікував новину: в той час, коли Кейт Міддлтон була вагітна третьою дитиною, її чоловік принц Вільям змінив їй з близькою подругою і сусідкою Роуз Хэндбери. Роуз є дружиною 58-річного Девіда Роксэведжа.

Коли до Міддлтон дійшли ці чутки, вона зажадала у чоловіка пояснень. Той висміяв її побоювання, заявивши, що нічого не було. Кейт не стала наполягати і погіршувати ситуацію, але тим не менш наполягла на припинення спілкування між подружніми парами.

У реальності ця інформація з’явилася у ЗМІ близько року тому, але тижневик InTouch опублікував статтю на першій смузі c звинуваченнями в останньому випуску. Саме тому адвокати королівської сім’ї перейшли від захисту до нападу і відреагували на звинувачення, висунувши свої вимоги.

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«Крім того, що публікація у відношенні приватного життя нашого клієнта є помилковою і завдає серйозної шкоди, вона також є порушенням його приватного життя у відповідності зі Статтею 8 Європейської конвенції про права людини», – заявили представники лондонської юридичної фірми.

Адвокати стверджують, що вся історія – вигадка, роздутий журналістами на порожньому місці. Фірма прямо погрожує позовом британському виданню і чекає спростування за поширення неправдивої інформації.

Нагадаємо, що в Мережу потрапили архівні фото Меган Маркл.

Як повідомляв Hyser, Кейт Міддлтон порушила королівський протокол.

Також Hyser писав, що дитина Меган Маркл і принца Гаррі отримає подвійне громадянство.