Навіщо Ілон Маск підключає людини до комп’ютера: розумнішими штучного інтелекту

Група вчених, пов’язаних з проектом Neuralink, працює над технологією мінімально інвазивної стимуляції мозку.

Вчені проводили досліди над щурами: гризунам вживили електроди для відстеження мозкової активності, передає Politeka.

Передбачається, що в майбутньому ця розробка дозволить управляти комп’ютером силою думки. Команда американських вчених опублікувала в репозиторії biorxiv препринт наукової роботи з докладним описом новітньої технології стимуляції мозку. Гроші на експерименти виділило Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA). На розробки військові надали $2,1 млн.

В ході вивчення співробітники Bloomberg виявили, що всі п’ять авторів наукової роботи так чи інакше пов’язані з амбітним стартапом Neuralink, який в 2016 році заснував підприємець Ілон Маск. Деякі експерти є співробітниками корпорації Маска, а частина працює в ній неофіційно.

По суті, розробка Neuralink – це «нейронний мереживо» — інноваційний нейроинтерфейс, який в майбутньому дозволить підключити мозок людини до комп’ютера. Основне завдання Маска, за його власними словами, в тому, щоб дати людству можливість скласти конкуренцію штучного інтелекту.

При цьому на першому етапі стартап буде займатися розробкою нейроимплантов для застосування в хірургії. Пристрої будуть допомагати швидше відновлюватися людям, що перенесли складні операції на мозку, і покращувати стан при епілепсії, нейродегенеративних патології, хвороби Паркінсона.

ПриватБанк раптово відключив інтернет-банкінг: що відбувається

Економіка

В науковій роботі, опублікованій в базі biorxiv, описана технологія введення електродів у мозок щура. Вчені порівнюють систему зі швейною машинкою. У ході процедури тварині розкривають черепну коробку, а в мозок вводять голку для імплантації тонких і гнучких полімерних електродів. Другий елемент пристрою — невелика друкована плата кріпиться до потилиці криси і зчитує сигнали мозку. Одній з тварин в мозок імплантували більше 20 електродів, після чого за станом особини спостерігали протягом двох місяців.

У деяких випадках запроваджена плата відвалилася через кілька тижнів або призводила до пошкодження тканин. Neuralink на даний момент не дають коментарів з цього приводу, але відомо також, що компанія фінансує проведення дослідів у тому числі на мавпах.

Нагадаємо, що електрокарів Tesla зможуть об’їжджати ями.

Як повідомляв Hyser, Tesla Model X випробували на витривалість.

Також Hyser писав, що Ілон Маск заявив, що Tesla втрачає прибуток.