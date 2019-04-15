Якщо не виходить скинути вагу: дієтологи назвали основну помилку худнуть

Учені з Каліфорнійського університету виявили поширену помилку, яку допускають люди, які хочуть схуднути.

Саме цей фактор стає перешкодою для зниження ваги і більше того — він зводить нанівець всі результати, отримані раніше, пише znaj.

Наукові співробітники розповіли, що недостатнє вживання чистої питної води зводить до нуля всі труди і процес схуднення буде стояти на місці.

За словами експертів, вода не здатна вирішити проблему зайвої ваги, але щоб наблизитися до наміченого результату, потрібен комплексний підхід, в основу якого покладені принципи здорового харчування і достатнє вживання чистої води.

Вчені розповіли, що щодня вживати воду в достатніх кількостях необхідно в першу чергу тим, хто сидить на дієті з високим рівнем білків. Якщо ж ця умова не дотримуватися, то можна отримати серйозні проблеми, наприклад, з нирками.

Нагадаємо, що дієтологи склали список продуктів, які заважають схуднути.

Так, небезпечними для фігури та здоров’я можуть бути не тільки горезвісні чіпси і фаст-фуд, але і «невинні» на перший погляд продукти. Зокрема, мова йде про свіжих овочах. Вони можуть викликати процес бродіння в шлунково-кишковому тракті, порушуючи травлення — і, як наслідок, заважати процесу схуднення. Про це розповіла дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко.

Як говорить теорія про бродінні, свіжі овочі можна їсти ввечері. А ось якщо вживати їх після термічної обробки, такої реакції можна уникнути.

Усенко склав список продуктів, які можуть викликати бродіння в ШКТ при різних факторах. Слід враховувати час прийому, порційність, наявність індивідуальної непереносимості, сумісність з іншими продуктами і т. д.

Meizu «закинула» оновлення смартфонів: в чому причина

Технології

Овочі в сирому вигляді: білокачанна і квашена капуста, помідори, картопля, бобові (горох і квасоля), цибулю і часник.

Свіжа зелень: кріп, петрушка, кінза, щавель.

Ягоди і фрукти: цитрусові, груші, яблука, абрикоси, персики, чорнослив, виноград, банани. Їх вживання натщесерце призводить до сильного метеоризму, особливо в поєднанні з молочними продуктами.

Зернові: каші, мюслі, кукурудза, висівки.

Дріжджові вироби: хліб, пироги й інша здоба.

Яйця: курячі і перепелині у вигляді омлету або яєчні.

Молочні і кисломолочні продукти: свіже молоко, сир, кефір, кисле молоко.

М’ясо і субпродукти: свинина, баранина, м’ясо качки, гусака, яловичина.

Риба та інші морепродукти.

Газовані напої, пиво, квас, соки в пакетах, киселі.

Цукор і різні кондитерські вироби.

Список вражає своєю просторістю. Але фахівець заспокоює: зовсім не потрібно відмовлятися від усього і відразу.

«Це не означає, що потрібно харчуватися повітрям. Всім теоріям слідувати не вийде. Потрібно відчувати свій організм, витримувати режим, витримувати порції, балансувати КБЖУ, і тоді ви самі зможете розуміти те, який продукт в який час і як на вас впливає», — підкреслила Усенко.

Як повідомляв Hyser, дієтологи назвали найбільші помилки в раціоні харчування.

Також Hyser писав про те, які продукти несумісні між собою.

Нагадаємо, як швидко спалити жир на животі.