З Порошенком злетіла маска, він дивиться в дзеркало і бачить Путіна: «Президент Росії — герой», такого ніхто не очікував

Президент Петро Порошенко неспроста використовував російського колегу Володимира Путіна у своїй передвиборчій кампанії

З недавніх пір по всій Україні з’явилися плакати глави держави з лідером країни-агресора. Політтехнолог Михайло Подоляк пояснив вибір Петра Порошенка. Він запідозрив президента в принизливих почуттях до Володимира Путіна.

Експерт вважає новий хід Петра Порошенко «хльостким ударом» для виборців, які ще зберігають вірність кандидату. Адже їм запропонували неприємний вибір між діючим президентом і Володимиром Путіним, яким замінили шоумена Володимира Зеленського.

«Саме так. Нерозривний парочка. Дует апокаліптичних танцюристів, які ніяк не відпустять нас зі свого танцю смерті», — пише политтехннолог.

Михайло Подоляк впевнений, що Петро Порошенко поділяє ідеї свого російського колеги. За словами експерта, в Путіні втілилися месты президента про повної монополії і влади над громадянами країни. Це стало новою реальністю.

Експерт заявив, що всі останні кроки Петра Порошенка свідчать про страх. Але не тільки перед конкурентом Володимиром Зеленском, але і перед власними сумніви. При цьому український президента заздрить Володимиру Путіну.

«Насправді, вся ця «путінська естетика» на наших вулицях — символ заздрості. Неподільною і всепоглинаючої заздрості Петра Олексійовича до Володимира Володимировича. До його чудовому імперського свавілля. До його жорстокому російського світу, коли занадто надокучливих опонентів можна просто викинути».

Нагадаємо, що спочатку Віталій Кличко вирішив балотуватися у Верховну Раду без допомоги ББП, а потім стало відомо про можливий альянс Зеленського та Гройсмана. По всій видимості, у разі своєї перемоги лідер партії «Слуга народу» не стане прибирати з поста прем’єр-міністра. Гройсман, ймовірно, допрацює на цій посаді до парламентських виборів, на які може піти вже в складі іншої політичної сили.

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