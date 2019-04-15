Глобальне потепління вже настало: у мережі опублікований потужний ролик, який показав неминучу катастрофу, відео

З допомогою відеоігрові движка Unreal Engine канал The Weather Channel створив яскраву симуляцію природних катаклізмів, які обрушаться на нашу планету до 2100 року.

Про це пишуть західні ЗМІ.

Тінисті алеї перетворюються в підводні сади, серед яких ліниво плавають риби. Ліхтарні стовпи ледь видніються над водою, трохи освітити темну гладь. Це — майбутнє, яке через кілька десятиліть стане реальністю.

Канал The Weather Channel скористався популярним ігровим движком Unreal Engine і створив приголомшливу симуляцію доповненої реальності, яка наочно демонструє наслідки глобального потепління для всього людства. Сидячи на даху затопленого будинку, метеоролог розповідає про те, як до 2100 року станули гірські льодовики і озера призведуть до масових повеней, якщо динаміка зміни клімату збереже ту ж швидкість, що і сьогодні.

Яскраве і до тремтіння реалістичне відео дозволяє повністю зануритися в похмуре майбутнє, де стихія зводить нанівець багато досягнення людства. Танення льодовиків, шторми й урагани, приливні хвилі, пожежі і посуха — ось з чим доведеться стикнутися нашим нащадкам, якщо температура на Землі продовжить стабільно підвищуватися з року в рік.

Нагадаємо, що очевидцю вдалося зафіксувати на камеру смертоносну планету Нібіру, яка загрожує Землі кінцем світу. На відео видно, як за Місяцем «ховається» велике небесне тіло . Конспірологи заявили, що це таємнича планета Нібіру, яка з кожним днем наближається до Землі.

Раніше портал Акценти писав, що до Землі наближається велике космічне тіло, яке може принести кінець світу. Експерти альтернативної науки чекають на Великдень справжній кінець світу. За їхніми відомостями, 28 квітня прибульці вторгнуться на Землю і знищать все живе. Люди потраплять в пекло і будуть горіти там у вічних муках. Вчені зафіксували гравітаційну спалах, яка свідчила про вторгнення надзвичайно великого небесного тіла в Сонячну систему. Саме на Великдень він наблизиться до нашої планети.

Портал Акценти також інформував, що Нібіру ще ніколи не була так близько, її вплив вже можна відчути: знищить все через кілька днів

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