Порошенко відрікся від БПП: зроблено сенсаційну заяву про вибори, «не піде»

У разі перемоги на президентських виборах кандидата Володимира Зеленського, Петро Порошенко має намір розіграти новий сценарій – під парламентські вибори

Про це в інтерв’ю «Апостроф» розповів співрозмовник, який знаходиться в оточенні глави держави:

Про подальші плани президента України і кандидати на цю посаду Петра Порошенка стало відомо з анонімного джерела, наближеного до Петра Порошенка.

«Ми готуємося до парламентських. Буде створюватися нова політична сила. Порошенко з БПП не піде», — зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко, нещодавно здав аналіз на наявність в кровизапрещенных препаратів, потрапивши в складну ситуацію. Портал «Znaj.UA» наводить слова лікаря, який брав кров на перевірку у Володимира Зеленського.

Скандальний лікар клініки «Євролаб» Владислав Кирякулов, який брав аналізи у кандидата в президенти Володимира Зеленського, розповів про відборі аналізів кандидатів і про те, чому йому шкода президента Петра Порошенка. Доктор розповів, що ситуація зі здачею аналізів президентом — не смішна, а плачевна. Петро Порошенко опинився в непростій ситуації.

Крім цього, доктор розповів, чому склалася така ситуація. «Мені здається, просто непрофесійна організація. Те, що стосується медичних працівників, то у мене немає ніяких претензій. Не змогли взяти кров з першого разу — теж звичайне хвилювання, так як не кожен день береш кров у президента. Плюс це ще, може бути, особливості організму людини, не завжди можна знайти вену з першого разу. Хлопці, звичайно, перехвилювалися. Тому за організацію соромно», — пояснив Кирякулов.

Нагадаємо, що «Ситуація плачевна, мені соромно за нього»: доктор Кирякулов розкрив правду про аналізах Порошенко

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