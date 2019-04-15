Вчені виявили гігантський «аеродром» для висадки прибульців з Нібіру: вторгнення не уникнути, кінець близький, унікальні фото

Експерти в області вивчення позаземних цивілізацій продовжують знаходити докази загрози можливого вторгнення інопланетян на Землю. Так, уфологам вдалося виявити своєрідний «аеродром» прибульців, який призначений нібито для висадки на нашій планеті.

Відповідні фото з’явилися на офіційній сторінці NASA в Instagram

Інформація про швидке вторгнення інопланетян на Землю з кожним днем з’являється все частіше. Фахівці та експерти-науковці лише підігрівають ці чутки загадковими знахідками і фактами.

Зокрема, уфологи з NASA опублікували неймовірні знімки гігантських кіл в пустелі Сахара, які схожі на великі «стоянки» для інопланетних кораблів. Цей загадковий коло назвали Ришат або «Око Сахари». Подібні «аеродроми» виявили не тільки в Африці, але і в Арктиці, в Маріанській западині і навіть в жерлах вулканів.

Вчені до цих пір не прийшли до єдиної думки з приводу походження цих кіл. Розміри їх настільки значні, що без проблем видно з космосу.

Величезний коло в Цукрі

Фахівці з Далекосхідної асоціації уфологів переконані, що дана майданчик в Цукрі ідеально підходить для висадки позаземних істот з величезного літаючого корабля, розміри якого приблизно рівні 50 кілометрів. Конспірологи стверджують, що пересування подібних «дирижаблів» вже фіксувалися на просторах космосу, тому незабаром варто очікувати їх поява на Землі.

Нагадаємо, Уфологи по всьому світу обговорюють фото чорної діри, яку вдалося зробити вченим за допомогою телескопа Hubble. Варто відзначити, що в кадрі не сама чорна діра, а «горизонт подій» — кордон у просторі, за якою розміщена чорна діра. Конспірологи сподіваються, що це фото допоможе зрозуміти природу планети Нібіру, яка несе небезпеку для Землі тільки своєю гравітацією. Вони вважають, що «вир смерті» — це вхід, звідки прийде дев’ята планета.

Як раніше писали «Акценти», вчені змогли зробити унікальне відкриття. Так, людство стало на крок ближче до розгадки таємниць унікального і таємничого Стоунхенджа.

«Акценти» також повідомляли, що очевидцю вдалося зафіксувати на камеру смертоносну планету Нібіру, яка загрожує Землі кінцем світу.

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