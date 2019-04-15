Мандрівник у часі довів, що полював на динозаврів: побував в минулому і майбутньому, опубліковані фото

Мандрівник у часі заявив про те, що побував у 2018-му році і зустрів там одного з найбільш небезпечних динозаврів, які тільки відомі науці.

Про дивного юнака, який встиг стати популярним в США, повідомив портал «Weird Science».

Вважається, що люди поки не можуть подорожувати в часі. Ця ідея довела до одержимості чимало вчених. Багато вірять, що рано чи пізно подібне стане доступним, втім, сучасні технології ще не досягли настільки позамежного рівня. Адже цілком може бути, що насправді все не так. Уявіть собі, що десь уже винайдена машина, яка дозволяє відправитися в минуле або майбутнє. Уявили? Тоді вам буде легше повірити в історію одного американського хлопчини.

Так званий мандрівник з 2028-го року розповів, що він бачив живих динозаврів. Він запевнив, що подорожує в часі і побував не тільки в майбутньому, але і в далекому минулому. Звертаючись до дослідників паранормальних явищ на YouTube, цей передбачуваний мандрівник шокував наданою інформацією. Хлопець доводить, що в 2028-му році йому довелося не лише побачити динозаврів, але навіть сфотографувати їх.

Мандрівник у часі показав доказ

«А тепер я збираюся показати вам фотографію, яку я зробив 66 мільйонів років тому в минулому, це T-Rex — живий, дихаючий, я зміг сфотографувати його на камеру. Моя мета — переконати всіх, що подорожі в часі реальні, і у мене є багато доказів, які я міг би показати і в майбутньому«, — розповів на відео мандрівник у часі.

У відео для каналу ApexTV мандрівник у часі звертається з проханням, показуючи фотографію, яку він нібито зробив у підстильної крейдяно-палеоценовый період. Вона є «доказом» існування тиранозавра 66 мільйонів років тому. Хлопець на відео зазначає, що не знає точного місця розташування, але фото було зроблено в Північній Америці, нині це територія сучасної південно-західної частини США. Химерна фотографія демонструє розмитий силует тиранозавра, що йде по пустелі. За твердженням мандрівника, хижаки виглядали саме так, мали пір’я і шкіру фіолетового кольору.

Портал «Акценти» нагадує про те, що вчені з Японії і Росії змогли «оживити» клітини мамонтенка Юка, який жив понад 28 тисяч років тому в Якутії.

Також «Акценти» повідомляли про те, що п’ять скам’янілостей нового виду динозаврів було виявлено в Австралії.

Раніше «Акценти» писали про те, що відродження динозаврів є давньою мрією вчених, однак вони розуміють, наскільки це може бути небезпечно.

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