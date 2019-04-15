Путін і Медведєв вкотре зганьбилися: мережа захопили яскраві фото

Російський президент Володимир Путін і прем’єр-міністр Дмитро Медведєв побували в Царському Селі, де фотограф відобразив їх у досить дивних схожих позах.

Про це повідомляє портал Акценти.

Варто нагадати, що 10 квітня, Дмитро Медведєв і Володимир Путін відвідали музей-заповідник Царське Село, який знаходиться в Санкт-Петербурзі. Фотограф, який був на зустрічі, зміг зняти політиків в подібних костюмах і позах. Обидва з відсутніми поглядами стоять, схрестивши руки на паху, і слухають екскурсовода.

Путін і Медведєв вкотре зганьбилися

«Коли двійник Путіна підмінив двійника Медведєва і забувши, на чиїй зміні, замість того, щоб заснути, став у звичну позу. В результаті, дивишся зверху — Путін і Медведєв. Дивишся знизу — два Путіна … Але з різними головами!», — їдко висміяв фото Олексій Голобуцький.

Варто звернути увагу, що передплатники не обійшли стороною цей знімок і погодилися з цим. «Синхронізувалися», — висміяли в коментарях.

Багатьох зацікавило, що саме так ретельно прикривають руками президент і прем’єр-міністр Росії. Інші ж звернули увагу, що фотограф не зафіксував ноги Путіна і Медведєва. «Не видно, там підбори», — сміються передплатники.

Багатьох зацікавило, що саме так ретельно прикривають руками президент і прем’єр-міністр Росії

Раніше повідомлялося, що президент Російської Федерації Володимир Путін в черговий раз зганьбився на публіці. На цей раз Володимир Путін став жертвою насмішок після зустрічі в Санкт-Петербурзі з лідерами країн-членів ЄС і НАТО. Користувачі з гумором відреагували на знімок пропагандиста і зазначили, що Володимир Путін на важливу зустріч відправив чергового двійника.

Також з’явилася інформація про те, що Володимир Путін осоромився на заході. Так, президент РФ побував на церемонії представлення офіцерів, які призначаються на вищі командні посади.

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Економіка

Про подію написав російський журналіст Дмитро Смирнов у своєму Твіттері. Він повідомив, що в Росії проходять випробування нової ракети Сармат, а також на озброєнні РФ є гіперзвуковий комплекс Кинджал.

Однак користувачі мережі висміяли фотографію з Володимиром Путіним. «Задумався дід, мабуть Алінку згадав», «У нього переклинило в бік намертво», «Військова істерія для внутрішнього вживання. Особи стурбовані, як і належить параноїком. Добре зіграно», — повідомляють вони.

Нагадаємо, користувачі мережі висміяли Путіна на новому знімку з Ердоганом.

Як повідомляв Hyser, Путіна висміяли в мережі «жаргону» на міжнародній зустрічі.

Також Hyser писав, що журналісти з’ясували, куди зникла Людмила Путіна.