Вчені виявили унікальна тварина: перші хребетні, здатні літати

На думку дослідників, унікальна тварина проживало в крейдяний період орієнтовно 145 млн-66 млн років тому.

Кубинський вчений Карлос Рафаель Борхес Селлен разом з групою палеонтологів при розкопках в регіоні Дамухи провінції Сьєнфуегос в центральній частині острова виявив численні останки птерозавра, передає портал Znaj.ua.

Їх ідентифікацією та детальним вивченням зайнялися фахівці департаменту наук про Землю Університету Монтани в США. Вдалося визначити, якого саме виду стародавніх мешканців планети могли належати кістки.

Як відомо, птерозавры були першими хребетними, що скорили повітря. Вони мали крила, утворені мембраною зі шкіри та інших тканин, які кріпилися до подовженому четвертого пальця передньої кінцівки.

Більша частина життя цих тварин проходила в повітрі. Сідали на землю або плавали вони досить рідко. Жили зграями, були здатні здійснювати досить тривалі перельоти, часто використовували планування над землею і океаном.

«Птерозавры були літаючими рептиліями, які жили з кінця тріасового періоду близько 205 млн років тому до кінця крейдового періоду — епохи їх вимирання — 65 млн років тому. Вони харчувалися морською рибою, яку ловили за допомогою низького польоту», — говорить глава дослідницької групи Борхес Селлен.

Їх грудна область захищалася міцним кістковим панциром. Крім того, у багатьох різновидів був волосяний покрив по всьому тілу, шиї і голові довжиною до 4 мм У частини видів перетинки між летальними пальцями і стопи були також покриті шерстю.

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Палеонтологічний регіон Дамухи розташований у міста Родас в провінції Сьєнфуегос. На даний момент це один із найвизначніших археологічних пам’яток Куби.

У березні 2018 року в цьому ж регіоні була знайдена скам’янілість зуба довжиною 5,5 см і шириною 4 див. Як вважають вчені, зуб належав молодий особини гігантської акули мегалодон, що жила в морях архіпелагу. Її довжина, на думку фахівців, досягала 18 м в довжину.

Раніше з’явилася інформація, що дослідники планують повернути вимерлих динозаврів на Землю. Експерти шукають максимально схожих тварин, які існують зараз, з метою відновити їх генетичний код і відродити давніх предків рептилій.

Експерименти спочатку буду проводити над птахами, оскільки пернаті хоч і є далекими нащадками динозаврів, але мають з ними прямий зв’язок. На дослідження може піти більше 10 років.

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