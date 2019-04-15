Вчені виявили в Маріанській западині істот, що пожирають нафту

Вчені виявили в Маріанській западині бактерій, які харчуються сполуками, що містяться в нафто.

Англійці спільно з дослідниками з Китаю і Росії вони провели найбільш повний аналіз цих мікробних популяцій, результати якого описали в статті журналу Microbiome, пише znaj.

Як відомо Маріанська западина є найглибшим місцем на Землі і її глибина становить майже 11 кілометрів. Команда дослідників виявила, що в Маріанській западині найвище співвідношення углеводородоразлагающих бактерій на Землі.

Вуглеводень є органічною сполукою, що складається виключно з атомів водню і вуглецю, воно дуже поширене і виявляється навіть у сирої нафти і природних газах.

«Ці типи мікроорганізмів, по суті, харчуються сполуками, схожими на ті, що присутні в нафті, а потім використовують їх в якості палива», — пояснює Тодд.

Вчені ізолювали деяких з цих мікробів і продемонстрували, що вони поглинають вуглеводні у лабораторії в умовах, симулюють Маріанську западину.

Щоб зрозуміти, звідки беруться вуглеводні, якими живляться ці бактерії, команда проаналізувала зразки морської води — починаючи з поверхні і до опадів на дні западини.

«Ми з’ясували, що вуглеводні існують вже на глибині 6 тисяч метрів від поверхні океану і, ймовірно, навіть глибше, — розповідає доктор Микола Педенчук з UEA. —Значна їх частина, ймовірно, пов’язана з забрудненням поверхні океану.

На наш подив, ми також виявили біологічно вироблені вуглеводні в океанічному осаді на глибині западини. Це передбачає, що в цьому середовищі вуглеводні виробляє унікальна мікробна популяція. Ці вуглеводні, схожі на сполуки, з яких складається дизельне паливо, раніше виявлялися у водоростях на поверхні океану, але ніколи — в мікробах на таких глибинах».

Як припускають дослідники, ці вуглеводні можуть допомагати мікробам виживати за нищівного тиску на дні Маріанської западини. З’єднання також можуть служити джерелом їжі для інших мікробів, які можуть поглинати і забруднюючі вуглеводні, які досягають океанського дна.

Нагадаємо, що під час занурення безпілотної платформи в 2003 році на екранах моніторів вчені помітили силуети дивних великих об’єктів (у довжину 12-16 метрів і більш), а мікрофони в цей час передавали на записуючі пристрої незвичайні звуки — скрегіт заліза і глухі рівномірні удари по металу.

Коли платформу підняли, то виявилося, що потужні конструкції були погнуті, а товсті сталеві троси (20 см в діаметрі!) як ніби підпиляні. Хто і як це зробив, до сьогодні залишається дивною загадкою.

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Технології

Люди ж занурювалися у Маріанський жолоб всього тричі. Перші два сміливця відправилися подивитися на власні очі на незвідані глибини в 1960 році: це був лейтенант ВМС США Дон Уолш і дослідник Жан Пікар в батискафі «Трієст».

Спуск тоді зайняв майже 5 годин, а на дні вони провели всього близько 20 хвилин. Але й цього часу вистачило, щоб відкрити невідомих науці плоских риб розміром до 30 див.

Третьою людиною, спустився в «Безодню Челленджера» (так називається найглибша точка западини) став кінорежисер Джеймс Кемерон у 2012 році.

Він же виявився першим, хто подолав цей шлях самотужки. Кемерон взяв зразки порід і провів кінозйомку 3D-камерами. Його кадри згодом лягли в основу науково-документального фільму каналу National Geographic (2013 рік).

Моряки, які пропливали повз Маріанської впадиы, неодноразово розповідали про свечениях з її глибин, бігають туди-сюди вогниках, «чудищах з неймовірною силою», які чіпляли невеликі судна і буксирували їх з величезною швидкістю.

Маріанську западину як тільки не називали: і «четвертим полюсом», і «черевом Геї», і «дном світу». Океанографи довгий час не могли встановити навіть її справжню глибину.

За останніми даними, вона становить 10 994 м нижче рівня моря. Фактично, в «Безодні Челленджера» спокійно поміститься весь Еверест цілком і ще залишиться 2 кілометри зверху. І хто знає, що за чудовисько здасться людям з цієї безодні в наступний раз.

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