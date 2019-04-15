У Мережі показали підручник для магів ХVIII століття: ілюстрації вражають

Титульний аркуш, прикрашений скелетами і попередженням «Не торкайся мене», явно підштовхує зробити зворотне.

Прагнення вирішувати труднощі «чарівним» чином властиво майже всім людям. З давніх часів придумували безліч способів, як навчитися використовувати магію в своїх цілях. Кожен, хто вірив, що пізнав таємниці буття, намагався поділитися своїми знаннями і створював окультні підручники з моторошними ілюстраціями, пише портал znaj.ua.

Так в інтернеті опублікували підручник для магів ХVIII століття. Книга містить у собі зображення демонічних істот і магічних знаків.

Автор підручника дав йому дуже довгу назву, яка в оригіналі звучить як заклинання – «Рідкісне виклад всього магічного мистецтва у виконанні найбільш відомих майстрів цього мистецтва». Написаний німецькою і латинською мовами. Видання знаходиться у вільному доступі і опубліковано на сайті Wellcome Library.

Книга датована приблизно 1775 роком. Невідомий автор намагався видати її за древню реліквію, вказавши на титульному аркуші 1057 рік. Демонів ви навряд чи викличете, але незвичайні ілюстрації напевно вас потішать.

Зустрічаються малюнки, імовірно, відносяться до некромантії: способу гадання, що передбачає спілкування з померлими в цілях отримання знань про майбутнє і можливості впливати на нього.

Раніше повідомлялося, що фіналістка «Битви екстрасенсів» не змогла передбачити крадіжку власних речей. Курйозний випадок стався з фіналісткою «Битви екстрасенсів», яка не змогла передбачити крадіжку дзеркал свого автомобіля. Користувачі мережі дивуються – як жінка, яка в процесі шоу бачила майбутнє і пророкувала багато подій, не змогла вберегти своє майно.

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Олена Голунова, як вона стверджує, є найсильнішою чаклункою Сибіру і матір’ю Влада Кадоні – учасника шоу «Дом-2». Як припускають деякі користувачі, батьківщина занадто далеко і її сила ослабла, а до Москви, на жаль, магія не дістає. Оскільки, як вважають читачі, у столиці Росії і так вистачає чарівництва, екстрасенс прогавила, як з її машини зняли дзеркала. Причину події встановили дуже швидко: «чакри засмітилися, третє око не бачив, довелося йти до копам».

Нагадаємо, що кожен знак Зодіаку пов’язаний з божествами і духами згідно з характером кожного знака.

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