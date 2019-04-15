Медики знайшли дієвий метод продовжити життя: що відомо

За станом здоров’я 27 тисяч респондентів дослідники стежили 6 років.

Вчені з Університету Тафтса в США після довгих років досліджень прийшли до висновку, що подовжують життя і зменшують ризик передчасної смерті тільки ті вітаміни і мінерали, що містяться в рослинній їжі, а не в харчових добавках, повідомляє портал znaj.ua.

Фахівці проаналізували дані, отримані під час дослідження за участю 27 тисяч дорослих американців у віці 20 років і старше. В ході опитування добровольці повідомляли, що вони їли в останні 24 години і брали вони добавки протягом останніх 30 днів. У людей брали аналізи, а також проводили серед них анкетування.

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За станом здоров’я респондентів стежили 6 років. За цей час померли 3,6 тисячі осіб, у тому числі 945 із-за хвороб серця і 805 — від раку.

Дослідники встановили, що люди, які вживали достатню кількість магнію, калію, вітаміну А і К, цинку і міді рідше вмирали в порівнянні з тими, хто отримував недостатня кількість мінеральних речовин.

Люди, які отримували ці вітаміни в потрібній кількості, рідше вмирали з-за хвороб системи кровообігу. Але корисні речовини до них надходили з їжі, Бади вони не брали.

Люди, які споживали достатню кількість магнію, калію, вітаміну А і К, цинку і міді рідше вмирали

Однак, як зазначили фахівці, ефект спостерігається тільки у тих, хто отримував їх з їжі, а не добавок. Крім того, надлишок кальцію, одержуваного з добавок, 1000 міліграмів на день, збільшував ризик розвитку раку, краще максимально урізноманітнити раціон. Частіше від страшної хвороби гинули саме ті люди, які приймали кальцій у вигляді харчових добавок багато років поспіль.

Показники здоров’я у людей, які пили вітамінні комплекси, але харчувалися погано, і тих, хто їх не приймав при поганому харчуванні, виявилися приблизно однаковими. Вони частіше страждали серйозними захворюваннями системи кровообігу, цукровим діабетом і т. д.

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Економіка

Раніше повідомлялося, що вченими був знайде препарат для розгладження зморшок, який може повернути молодість. Дослідникам вдалося виявити механізм того, як саме старіє шкіра. Ними був виявлений білок, який може стати ключовим елементом нових ліків для боротьби з віковими процесами.

На першому етапі здорові клітини шкіри перемагають в змаганні з більш слабкими, які повинні помирати. Але з часом ситуація змінюється, і перевага виявляється за старими клітинами.

Причиною цього є стрес і хімічні речовини або сонячні промені. Нові ліки, крім повернення молодості, також мають здатність загоювати рани і навіть запобігати онкологічні захворювання.

Лікарі також розповіли, якої шкоди приносять шкірі солоні і копчені продукти. Так, лікар Вікторія Савицька стверджує, що вживання цих продуктів ведуть до появи зморшок.

Згідно з даними наукових досліджень, вживання солоної їжі у великих кількостях прискорює прихід старості, зокрема, ще й тому, що негативно відбивається на серцево-судинній системі. Тому варто жорстко обмежити в своєму раціоні надмірно солоні, мариновані, копчені продукти і страви.

Вживання кави та алкоголю також краще мінімізувати тим, хто хоче продовжити свою молодість. Алкогольні напої зневоднюють організм, внаслідок чого втрачається пружність шкіри і з’являються зморшки.

Нагадаємо, що вченим вдалося розгадати таємницю вічної молодості.

Раніше Hyser повідомляв, що дієтологи назвали звички, які крадуть молодість.

Також Hyser писав, що вчені назвали головний ознака старіння, про який ніхто не знав.