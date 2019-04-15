Оголосив про капітуляцію: у РФ прокоментували дебати Порошенка

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що пісня «Ти ж мене підманула», яку Петро Порошенко співав зі сцени під НСК «Олімпійський», адресована не Володимиру Зеленському, а Україні, яка відмовилась підтримати його на виборах.

Про це повідомляє Интерфакс.

«По Фрейду сьогодні (14 квітня, – ред.) діючий президент України Петро Порошенко оголосив про свою капітуляцію, заспівавши уривок з пісні «Ти ж мене пiдманула». Пісня, яка призначалася для його опонента Володимира Зеленського, який не прийшов на дебати, насправді ним була адресована Україні та її народу», – заявив Володін.

За його словами, таким чином Порошенко «підсвідомо висловив образу народу і країні, яка відмовилася підтримувати його кандидатуру на виборах».

«У пісні є продовження – «Ти ж мене, молодого, з ума-розуму звела» – це про самого Порошенка. Хоча він і не такий молодий, але те, що розум втратив – це очевидно.

«Сьогоднішній потік свідомості Петра Порошенка тільки підкреслює його судомні спроби вхопитися за владу і зберегти її будь-якими способами», – сказав спікер Держдуми РФ.