В зоні ООС українські військові знищили чотирьох окупантів

За минулу добу в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 10 разів порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонену зброю.

Як повідомляє прес-центр ООС, у смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу Водяного. В районі Невельського українські позиції потрапили під вогонь з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів. Неподалік Широкіно терористи обстріляли українських військових з автоматичних гранатометів станкових, а на околицях Авдіївки — з станкових протитанкових гранатометів.