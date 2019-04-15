20 прикладів перевтілення автобусів і фургонів в комфортні будинки на колесах



Сучасна людина до такої міри переситився принадами комфорту і достатку, що шукає нові шляхи змінити свій стиль життя і спосіб мислення. Схильний до авантюр народ не тільки зумів самореалізуватися на цьому поприщі, але й об’єднатися у спільноту любителів кемперів і подорожей під назвою Van Clan. Багато з цих неординарних особистостей кардинально змінили своє життя, перетворивши вантажні автомобілі, автобуси, вантажівки і навіть пожежні машини в будинку на колесах, і тепер діляться з іншими досягненнями і проблемами в перетвореннях своїх дітищ і плюси і мінуси кочового життя.





Останнім часом все більше з’являється активних людей, які відкриті до нових ідей і пригод, не обмежуючись «приглаженій» та комфортним життям. І багато хто воліє не просто злітати на літаку на черговий курорт, а по-справжньому подорожувати зі своєю сім’єю у власному будинку на колесах.



Адже цю романтику і неймовірні пригоди не замінить жоден фешенебельний готель або буденне возлежание на пляжному лежаку під химерною парасолькою. Ось тому за останній час група Van Clan, яка була створена як скромна сторінка на Facebook, згуртувала ентузіастів, які люблять активно відпочивати, подорожувати, перетворювати і при цьому активно обговорювати свої пригоди і досягнення.



Саме цікаво, що буквально за кілька тижнів свого існування вона перетворилася на справжнє співтовариство неординарних людей і понад 200 тис. учасників і має неймовірну кількість передплатників.



Незважаючи на те, що автори Novate.Ru постійно повідомляють про найбільш неординарних перетвореннях автомобільних платформ в справжні будинки на колесах, сьогоднішній огляд відкриє нові грані настільки оригінального захоплення. А також наочно покаже, як такі авантюри позначаться на вашому способі життя, в яку копієчку це влетить.



Завдяки фотоподборке найцікавіших результатів того, що вже змогли зробити зі своїх транспортних засобів захоплені люди можна наочно переконатися, що активна і творча людина здатна на багато що.



Брендон Салталамаккья (Brandon Saltalamacchia) – засновник популярної інтернет-платформи, великий любитель автомобілів і всього незвичайного і цікавого пов’язаного з ними вважає, що перше чарівність і справжня закоханість у життя на колесах – це свобода, яку вона дарує всім хто все-таки зважився на такий екстравагантний подорож.



«Люди хочуть свободи, щоб уникнути вічних рахунків, стресів і обмежень «реального життя». Все, що потрібно для такого роду подорожі та існування, – це страховка, їжа та паливо, і тоді ви зможете відправитися туди, куди забажає ваше серце, і при цьому зануритися в постійно змінюється світ навколо вас, насолоджуючись відкриваються новими можливостями і незабутніми враженнями», – йдеться на сторінці спільноти.



Природно, таке життя передбачає і обмеження, тому як би романтично не налаштовувався людина, готуючись до такого роду авантюри, він повинен чітко розуміти, що під час подорожей доведеться вести мінімалістський спосіб життя.



Навіть якщо і вдалося облаштувати свій будинок на колесах максимально комфортним, але все ж можуть виникати труднощі в поповненні запасу харчування, води, а також технічні, гігієнічні і навіть кліматичні питання.



Всі, хто пройшов всі етапи романтики великої дороги, починаючи від подорожі в звичайній машині або не облаштованому фургоні, і закінчуючи кардинальними перетвореннями транспортних засобів у справжні апартаменти, попереджають новачків: «Хоч на сьогоднішній день такий спосіб існування – один з найпопулярніших серед романтично налаштованих користувачів соцмереж, але не всі сидять на капоті автобуса, насолоджуючись смаком полуниці, не кожен із захопленням милується заходом сонця, сидячи поруч з собакою або коханою людиною. Звичайно ж, таке буває, але, повірте, що ви тижнями можете стирчати на парковці супермаркету або лежати в самоті на пляжі з книгою і холодним пивом і бути абсолютно байдужі до такої бажаної свободи і навколишнього світу».



І, звичайно ж, найголовніше питання, який може перекреслити всі мрії та фантазії – матеріальна сторона, починаючи від придбання кемпера або кардинального перетворення будь-якого іншого автотранспортного засобу і закінчуючи забезпеченням повноцінного життя. Природно, перша складова вимагає чималого бюджету, адже навіть списаний фургон, автобус або пожежна машина буде коштувати не менше 3000 доларів.



А щоб привести його в належний технічний стан та забезпечити більш-менш прийнятними житловими функціями, знадобиться ще більше коштів. Деякі учасники групи стверджують, що самий мінімум фінансових коштів для облаштування житлової зони – 1 000 доларів і то якщо використовувати виключно вторинну сировину та предмети, знайдені на сміттєвих полігонах або прибудовувати і переробляти наявні старі речі.



Якщо ж захочеться стильного і комфортного інтер’єру з власним душем і туалетом, то цей мінімум зростає в рази (від 10 до 100 тис. доларів!), у залежності від габаритів транспортного засобу і переваг. Плюс до всього бувалі мандрівники підрахували, що щомісяця на страховку, паливо, іноді паркування піде мінімум 300-400 доларів.



Ну і про харчування забувати не варто, тільки в цьому випадку все залежить від гастрономічних пристрастей та кількості подорожуючих. І це не рахуючи технічного обслуговування автомобіля, тут бюджет повинен бути з хорошим запасом, адже якщо на продуктах можна і заощадити, то в цьому питанні економія зовсім не доречна. Враховуючи все вищезазначене, мріють про настільки жаданої волі повинні мати чималі гроші, інакше в подорож навіть не варто вириватися, ну крім як за місто на вихідні.



Завдяки тому, що на платформі Van Clan всі бажаючі можуть не лише подивитися, що вже досягли ентузіасти вільного способу життя і нестандартних перетворень, але і поділитися своїми враженнями і набутим досвідом, тому цей ресурс настільки популярний.



Також на його сторінках можна знайти різноманітні матеріали, що охоплюють технічні аспекти, що розкривають всі плюси і мінуси різних моделей автофургонів, позашляховиків, кемперів та різних аксесуарів для них.



Тут же міститься маса блог-матеріалів, присвячених перетворень фургонів DIY, схеми і креслення проведених реорганізацій різних транспортних засобів, огляди спорядження для кемпінгу і навіть статті про кулінарію і практичні речі, які можна носити під час подорожей в різних кліматичних зонах і багато іншого.



А найголовніше, представлена величезна кількість фото – та відеоматеріалів, що дозволяють на власні очі переконатися, чого можна досягти, якщо дуже захотіти, але при наявності достатніх вільних коштів.



І наостанок, радимо звернути увагу на поради засновників і завсідників Van Clan перед поїздкою фургоном: «По-перше, якщо ви купуєте вже переоснащений фургон, то можете переробити його на свій смак; якщо ж він ще не оснащений всім необхідним для кочового життя – знадобляться різні трансформації, ну наприклад, крісло повинно стати ліжком, а потім столом, а потім комори. По-друге, ви хочете мати туалет і/або душ? Якщо так, обладнайте відповідно свій автобус (маленькі транспортні засоби не підійдуть для таких нововведень). І, по-третє, протестуйте фургон. Орендуйте його, краще на вихідні, огляньте, сядьте за кермо і зважте. Чи зможете ви в ньому жити?»





Фото: designboom

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