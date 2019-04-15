РФ приховує дані про стан здоров’я політв’язня Павла Гриба, — Денісова

Російська сторона поки не надала інформацію про обстеження і медичної допомоги засудженому в РФ політичного в’язня Павла Грибу.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова під час засідання уряду, передає «ДС».

«Ще процедура триває, кінцевого відповіді від Москальковой немає, — був тільки проміжну відповідь, що вона займається цим питанням, а яке саме рішення прийнято або що відбувається, поки немає», — зазначила Денисова.

За її словами, крім того, російська сторона відреагувала на запит українського Омбудсмена щодо кримськотатарського активіста Теймура Абдуллаєва, повідомивши, що доручення про перевірку стану його здоров’я передані до всіх відповідним органам.

При цьому вона додала, що ще одного ув’язненого РФ кримськотатарського активіста Едему Бекірова поведуть в цьому місяці на комісію для визначення наявності у нього інвалідності. Втім, за словами Денисової, у заарештованого вже є відповідний статус, причому довічний, оскільки він має ряд важких захворювань.