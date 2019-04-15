Ким Чен Ын и Путин могут встретиться в конце апреля

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке в конце апреля этого года. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что Путин приедет во Владивосток накануне визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме “Один пояс, один путь”.

“Весьма вероятно, что встреча действительно состоится”, – сообщается.

Другой источник добавил, что есть “есть высокая вероятность, что встреча пройдет один на один”.

Предполагают, что Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на президента США Дональда Трампа после встречи в Ханое.

30 марта 2019 года сообщалось, что на саммите в Ханое 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Штаты.