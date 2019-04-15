Бред Питт и Анджелина Джоли восстановили “холостяцкий статус”

Несколько дней назад экс-влюбленные подали заявление в суд о восстановлении своего свободного статуса. Теперь с юридической точки зрения они не женаты.

С этим пара обратилась в суд почти сразу же после того, как сплетники заговорили о желании голливудской актрисы вернуть своего мужа.

Однако подписать бумаги о разводе голливудские звезды смогут только 31 декабря 2019 года. До этого момента судья пролонгировал рассмотрение их дела.

Стоит отметить, что инсайдеры на прошлой неделе заявили, что Джоли специально затягивает бракоразводный процесс, чтобы попытаться вернуть Брэда Питта.

Источник: graziamagazine.ru