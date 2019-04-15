7 неймовірних роботів, які були створені за останні роки

Минулий рік став черговим проривом в області робототехніки. Світ побачив нові роботизовані ігрові платформи, неймовірних роботів-тварин і вельми корисних соціальних роботів. У нашому огляді «сімка» найбільш вдалих розробок нинішнього року в цій області.









1. Mk.II







Робот зі скромною назвою Mk.II – це бойова ігрова платформа. На сьогоднішній день це перший повноцінний і повністю функціонуючий робот «гігантського пейнтболу». Стріляють гармати машини смерті і руйнування пластиковими кульками з фарбою. Сила пострілу більше, ніж достатня для того, щоб грунтовно пом’яти кузов автомобіля. Керує робот сидить в ньому пілотом.

2. Kuratas







Інший «бойовий» робот для пейнтболу для «дорослих». Машина є аналогом, конкурентом і звичайно ж суперником американського пілотованого бота Mk.II. До речі, Kuratas був створений у Японії. Кошти залучали за допомогою краудфандінга. За час проведення кампанії було зібрано понад 500 тисяч доларів пожертв, що з лишком покрило витрати на створення.

3. Pepper







Японський соціальний робот Pepper став одним з найбільш купованих в історії сучасної робототехніки. Забавно і те, що після виходу на ринок Pepper опинився в центрі скандалу. Винахідливі жартівники перепрограмували грудної сенсорний екран так, щоб на ньому відображалась жіноча груди, а сам Pepper видавав сором’язливі стогони при «взаємодії».

Схвильовані морально-етичним виглядом японців робототехніки пригрозили відкликати покупки у всіх клієнтів, хто продовжить такі знущання над машиною.

4. Geminoid F







Інший японський робот Geminoid F, був використаний одним театром в декількох постановках. Робот ставитися до класу так званих «фемиодов». Після вистав деякі навіть почали жартувати з приводу того, що цей гуманоїдний робот грає краще за деяких людей.

5. ATLAS







Гуманоїдний робот-прототип ATLAS створений вченими з Boston Dynamics не може симулювати емоції або спілкуватися з власником. У цього хлопця немає жіночого личка з синтетичною шкірою, та й розмовляти він не вміє. Відзначився в 2015 році ATLAS іншим. Завдяки зусиллям робототехніків, цей апарат став першим двоногим прямоходячим роботом здійснили пробіжку по лісі без помилок та падінь.

6. hitchBOT







Робот hitchBOT став героєм соціального експерименту проводилося в США і країнах Європи. Кілька місяців пристрій путешствовал автостопом по дорогах, поки робото-ненависитники з США не розбили його і не викинули на смітник.

7. Робот-гепард







Широко відомий робот-гепард з Массачусетського технологічного інституту відзначився в 2015 році новим досягненням. Робот встановив новий рекорд в області бігу на біговій доріжці. Вся справа в тому, що робот вперше в історії здійснив успішну пробіжку з перешкодами без скорочення швидкості руху.



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