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7 неймовірних роботів, які були створені за останні роки

15.04.2019

Минулий рік став черговим проривом в області робототехніки. Світ побачив нові роботизовані ігрові платформи, неймовірних роботів-тварин і вельми корисних соціальних роботів. У нашому огляді «сімка» найбільш вдалих розробок нинішнього року в цій області.



1. Mk.II




Робот зі скромною назвою Mk.II – це бойова ігрова платформа. На сьогоднішній день це перший повноцінний і повністю функціонуючий робот «гігантського пейнтболу». Стріляють гармати машини смерті і руйнування пластиковими кульками з фарбою. Сила пострілу більше, ніж достатня для того, щоб грунтовно пом’яти кузов автомобіля. Керує робот сидить в ньому пілотом.

2. Kuratas




Інший «бойовий» робот для пейнтболу для «дорослих». Машина є аналогом, конкурентом і звичайно ж суперником американського пілотованого бота Mk.II. До речі, Kuratas був створений у Японії. Кошти залучали за допомогою краудфандінга. За час проведення кампанії було зібрано понад 500 тисяч доларів пожертв, що з лишком покрило витрати на створення.

3. Pepper




Японський соціальний робот Pepper став одним з найбільш купованих в історії сучасної робототехніки. Забавно і те, що після виходу на ринок Pepper опинився в центрі скандалу. Винахідливі жартівники перепрограмували грудної сенсорний екран так, щоб на ньому відображалась жіноча груди, а сам Pepper видавав сором’язливі стогони при «взаємодії».
Схвильовані морально-етичним виглядом японців робототехніки пригрозили відкликати покупки у всіх клієнтів, хто продовжить такі знущання над машиною.

4. Geminoid F




Інший японський робот Geminoid F, був використаний одним театром в декількох постановках. Робот ставитися до класу так званих «фемиодов». Після вистав деякі навіть почали жартувати з приводу того, що цей гуманоїдний робот грає краще за деяких людей.

5. ATLAS




Гуманоїдний робот-прототип ATLAS створений вченими з Boston Dynamics не може симулювати емоції або спілкуватися з власником. У цього хлопця немає жіночого личка з синтетичною шкірою, та й розмовляти він не вміє. Відзначився в 2015 році ATLAS іншим. Завдяки зусиллям робототехніків, цей апарат став першим двоногим прямоходячим роботом здійснили пробіжку по лісі без помилок та падінь.

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6. hitchBOT




Робот hitchBOT став героєм соціального експерименту проводилося в США і країнах Європи. Кілька місяців пристрій путешствовал автостопом по дорогах, поки робото-ненависитники з США не розбили його і не викинули на смітник.

7. Робот-гепард




Широко відомий робот-гепард з Массачусетського технологічного інституту відзначився в 2015 році новим досягненням. Робот встановив новий рекорд в області бігу на біговій доріжці. Вся справа в тому, що робот вперше в історії здійснив успішну пробіжку з перешкодами без скорочення швидкості руху.

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