І знову “Щось пішло не так”: у Facebook, Instagram та WhatsApp стався збій

“Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також служба повідомлень WhatsApp, були недоступні в неділю більше трьох годин”

В неділю у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram, сервіса повідомлень WhatsApp стався збій.

“Соціальні мережі Facebook та Instagram, а також служба повідомлень WhatsApp, були недоступні в неділю більше трьох годин”, – йдеться в повідомленні ВВС з посиланням на дописи користувачів.

Сайт Down Detector повідомив, що тисячі людей у всьому світі скаржилися на те, що три сервіси, що належать компанії Facebook, перестали працювати з 11.30 за британським літнім часом.

Користувачам Facebook було надіслано повідомлення: “Щось пішло не так”.

О 14:50 було повідомлено, що проблему вирішено.

Facebook не зазначив причину збою в роботі, або кількість постраждалих користувачів.

Нагадуємо, що компанія Facebook планує створити в соцмережі окремий розділ для “новин високої якості” та платити виданням за такі матеріали.

Фото: dt.ua