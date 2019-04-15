Другий конфлікт на Рівненщині: після Копитова не помирились парафіяни у Розважі (ФОТО, ВІДЕО)

У селі Розваж Острозького району, де 10 березня громада більшістю голосів прийняла рішення перейти до ПЦУ та згодом отримала реєстрацію в держреєстрі, учора стався конфлікт повідомляє UA:PIBHE.

У поліції про ситуацію розповіли таке:

– На місці події поліцейські встановили, що на подвір’ї місцевої церкви відбувалися богослужіння двох громад. Після їх завершення між вірянами виникла сутичка, під час якої місцевому жителю стало зле. На місце інциденту викликали «швидку», медики якої надали допомогу чоловікові. Крім того, до поліції надійшло повідомлення від 16-річної жительки села Розваж, що під час конфлікту біля церкви вона отримала тілесні ушкодження, – розповіла прес-офіцерка поліції області Марія Юстицька.

За словами прес-офіцерки, поліцейські встановлюють усі обставини події. За результатами проведеної перевірки прийматиметься відповідне рішення. Працівники поліції продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок поблизу будівлі.

На сторінці Рівненської ПЦУ йдеться про те, що громада заходила до храму, маючи усі документи та провела там інвентаризацію. Натомість їхні опоненти чинили опір.

Тим часом на офіційному сайті Рівненської єпархії УПЦ московського патріархату вже заявили про захоплення храму, додавши, що це відбулось в тому числі й за участі немісцевих людей. В УПЦ МП продовжують наполягати, що не визнають цього переходу та реєстрації громади Православної церкви України. Також на сайті оприлюднено фрагмент відео, щоправда, самого моменту конфлікту у ньому немає.

Нагадуємо, керівництво єпархії УПЦ МП збирається провести прес-конференцію, анонсовану під назвою “Примусова ліквідація релігійних громад УПЦ на Рівненщині. Церковне рейдерство”. Відтак Суспільне спробує дізнатись про ситуацію в Розважі більше.

Також нагадуємо, що вчора у селі Копитів Корецького району громада ПЦУ виштовхала батюшку УПЦ МП та вірних йому парафіян за територію церковного подвір’я. Відеосюжет про цей конфлікт – нижче.