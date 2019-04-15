«Ми не ідіоти». В Адміністрації президента відхрестилися від реклами з потилицею Порошенко і словом Кінець

В Адміністрації глави держави категорично спростували свою причетність до появи в Україні скандальних бігбордів, на яких зображено минає гарант і всього одне слово — Кінець.

Так, завідуючий відділом Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко заявив, що команда президента не має відношення до провокаційних бордів у стилістиці Порошенка з написом «Кінець».

«Та ви що, смієтеся? Ми ж не такі ідіоти, щоб таке вішати, таку дурість. Ми взагалі намагаємося обережно підходити до таких речей після бордів з Путіним», — підкреслив Горковенко.

За його словами, ці борди можуть бути пов’язані з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком, оскільки, за його інформацією, спочатку вони з’явилися саме в Черкасах.

«Він формально є представником «Батьківщини», а неформально, відповідно до того, що говорять люди з політичних кіл Черкас, він активно включився у виборчу кампанію Зеленського», — заявив Горковенко.