Сьогодні останній день зміни місця голосування: У відділах ведення реєстру почали утворюватися черги

Станом на 8 ранку в Святошинському відділенні вже близько півсотні бажаючих змінити місце голосування

У понеділок, 15 квітня, останній день, коли можна змінити місце голосування у другому турі президентських виборів.

Як повідомляє кореспондент телеканалу «112 Україна», станом на 8 ранку в Святошинському відділенні в Києві вже близько 50 бажають змінити місце голосування. Кількість бажаючих змінити місце голосування постійно збільшується, з 7:00 люди продовжують підходити. Вони створили свій список, де кожен має свій номер.