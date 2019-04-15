Український генерал розлютив росіян ракетою “до Уралу”

Російські пропагандистські ЗМІ поширили заяву українського генерала, екс-заступника начальника Генштабу ЗСУ Ігоря Романенка про те, що Київ повинен створити ракету, яка “діставала б до Уралу”. Після цього користувачі в РФ буквально “вибухнули” погрозами.

“Україні ж потрібні ракети, які б, щонайменше, діставали до Уралу і покривали бі всю територію Російської Федерації. Такі ракети можна було б розглядати, як зброю стримування”, — сказав Романенко одному із українських видань.

“Тобі особисто в колясці мотоцикла “Урал” відвезуть на лісоповал!” — не шкодують вони образливих слів.

“Прочитають це мужики з Нижнього Тагілу, та й приїдуть на танках просто до Києва”, — погрожують росіяни.