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Росія почала укладати рейки на Кримському мосту

15.04.2019

Окупаційна адміністрація тимчасово анексованого Криму керує процесом укладання рейок на незаконно збудованому мосту через Керченську протоку.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зведення залізничного сполучення на мосту почалося влітку минулого року з боку російського Краснодарського краю. В даний час будівельники рухаються назустріч один одному. Колієукладач зайшов на міст з готового керченської ділянки залізничного підходу, який будується синхронно з мостом.

Наголошується, що зараз укладено майже 22 з 38 км рельсошпальной решітки. Згідно планів окупантів, залізниця по мосту і підходи до неї запрацює в грудні.

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