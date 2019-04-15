Медбрат, акушер і санітар: з’явилися нові офіційні професії від МОЗ

У МОЗ створили нові офіційні професії.

Вже скоро чоловікам не будуть записувати в трудові книжки “сестра-господиня”, “головна медична сестра” і “акушерка”.

Найменування всіх посад і професій в медичній галузі будуть вносити в трудову книжку, трудовий договір та інших документів з чоловічому або жіночому роді.

Нові назви професій затверджено наказом МОЗ України від 10.04.2019 р № 805 “Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78” Охорона здоров’я “.

Вони вступлять в силу після внесення змін до Національного класифікатора професій – орієнтовно через кілька місяців.

Джерело interbuh