Водій втратив пам’ять: у Києві в ДТП зіткнулися два автомобіля

У Києві вночі 15 квітня в ДТП зіткнулися Audi і Renault. Від удару водій однієї з машин втратив свідомість і частково втратив пам’ять – він не міг згадати, як саме сталася аварія.

НП сталася на перетині вул. Тростянецька і Харківського шосе, пише «Інформатор». Свідки стверджують, що Renault не встиг загальмувати на світлофорі і на швидкості врізався в Audi.

Водія Renault в непритомному стані з машини діставали перехожі. Прийшовши до тями, чоловік не міг пригадати, що сталося. Другий учасник аварії серйозних травм не отримав і від госпіталізації відмовився.

За попередніми даними, причиною аварії могло стати занадто різке гальмування мікроавтобуса Volkswagen, який їхав перед Audi. За словами очевидців, ці два авто встигли вчасно зупинитися, але слідував за ними Renault не зміг це зробити.