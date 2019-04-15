Порошенко на Олімпійському: Для наших прихильників вже немає місця на стадіоні

Після виступу на сцені перед прихильниками глава держави Петро Порошенко запросив своїх прихильників пройти на стадіон для спільного фото.

Коли люди пройшли і зайняли кілька секторів, президент виступив з короткою промовою, після чого було зроблено спільне фото.

«Єдине прохання. Проходьте ще на цей сектор. Там вже немає місця. На Національному спортивному комплексі «Олімпійський» немає місця для наших прихильників. Так багато», — заявив він.

Зазначимо, що СБУ, поліція і Адміністрація президента називають різні дані про кількість людей, що прийшли підтримати Петра Порошенка.

Фото: Адміністрація президента

Загальна місткість стадіону «Олімпійський» понад 70 тисяч осіб (верхній ярус — 32 731 місць, нижній ярус — 37 319 місць). В середньому одна секція вміщує близько 1000 осіб.