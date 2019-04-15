«Бачиш? — #баш!»: Історія першого пострілу ВСУ по найманцям під Слов’янському

П’ять років тому, 13 квітня 2014 року, в бою під Слов’янському вперше у війні українські військові відкривають вогонь по ворогу. Микола Лавренчук виконує наказ Вадима Сухаревського і виробляє перші постріли війни з КПВТ.

Але зараз Сухаревський вирішив, що настав час уточнити інформацію: вогонь був відкритий в порушення наказу комбрига 80-ї бригади Копачинського, і офіцер побоювався, щоб його бійцям не довелося відповідати за прийняте ним рішення.

Війна все розставила по своїх місцях. Сухаревський — заслужений герой, командир 503-го батальйону морської піхоти, а Віктор Копачинский, отримавши звання генерал-майора, з армії пішов, і зараз влаштувався на зручну посаду начальника служби Головного управління Національної гвардії.

Командир роти 80-ї аеромобільної бригади Вадим Сухаревський (сидить по центру в чорній шапці) з екіпажем свого БТРа. Квітень 2014-го, під Слов’янському.

На п’яту річницю Вадим розповів деталі.

Відразу після нападу групи диверсантів загону ФСБ Гиркина на співробітників СБУ Сухаревський порушив наказ комбрига і віддав своїм бійцям перший бойовий наказ війни, звучав він дослівно так:

«Х#ти дивишся — #башь!»

Але був відкритий вогонь не відразу і стріляв тільки один кулемет. Як це було? Я зв’язався з наводчиками двох Бтрів роти.

Розповідає оператор-навідник БТРа Сухаревського Олег Гапяк (зараз він демобілізувався, служить пожежникам ДСНС):

«На слов’янськ ми виїхали разом із командиром бригади Копачинським та з командувачем ПДВ Швецем. Копачинський нам, бійцям, казав — якщо хтось буде стріляти, то кожну гільзу змусять знайте, прокуратура приїде і віддадуть під суд як на Майдані, тож не стріляйте. Ми зброю розрядили… Я багато чого не бачив. Ми стояли на околиці на дорозі. Раптом почалась стрілянина. Ротний давши команду «вогонь!». Але одразу стріляти ніхто не міг. Через наказ Копачинського зброя у всіх БТРах була розряджена. Я чув що йде бій, і почав швидко заряжати КПВТ. Альо я не стріляв. Бій закінчився одразу, бо відкрив вогонь другий БТР — там був навідником Микола Лавренчук».

«Коли почався бій, я був на своєму місці в БТР-80 №137. Згідно з наказом полковника Копачинського мій кулемет був розряджений, і я не міг відкрити вогонь одразу. Сухаревський віддав наказ, кричав по рації, тож я дуже швидко почав заряджати, у мене все було підготовлене, намагався мерщій. Я бачив, що за нас ведуть вогонь з «зеленки» неподалік. Тож я дав попереджувальний постріл, а потім випустив кілька черг прицільних. Противник одразу припинив стріляти, бій швидко закінчився. Потім ми поїхали на базу. До нас підходили з різних підрозділів, дивилися, живили, невже у нас справді стріляли, дивилися відмітки від куль, усі були здивовані, ніхто не очікував. Серед нас, своїх, все, що було зроблено, сприйняли добре, проблем не було. Що там показували ротного — не знаю, він одразу усю відповідальність взявши на себе. Мій БТР потім був підбитий під Луганським аеропортом. А я продовжую службу».

Громадську нагороду Народний герой Микола Лавренчук отримав за поданням самого Вадима Сухаревського в 2015 році.

А наказ «Х#ти дивишся — #башь!» тепер перероблений на більш милозвучне форму: «Бачиш — стріляй!»? і сьогодні це бойовий девіз 503-го батальйону морської піхоти, яким командує Вадим Сухаревський.

Юрій Бутусов, «Цензор.НЕМАЄ»