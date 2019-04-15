Під Києвом застрелили підприємця: перші подробиці вбивства

У Фастові Київської області невідомі застрелили голову одного з фермерських господарств. Загиблому було 42 роки.

Тіло виявили на ганку будинку близько півночі 14 квітня, а на місці злочину знайшли докази, повідомили на сторінці поліції Київської області в Facebook.

На тілі загиблого виявили кілька поранень від куль, точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Поруч із загиблим лежали його мобільний телефон і металевий піднос.

Поліція в Київській області

Поліція в Київській області

«За фактом умисного вбивства порушено кримінальну справу, тривають оперативно-слідчі заходи щодо встановлення причетних осіб», – повідомили в поліції.