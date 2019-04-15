На HBO и «Амедиатеке» начался последний сезон «Игры престолов». Наконец станет известно, захватит ли власть Дейенерис Таргариен — и что станет с ее драконами. Незадолго до выхода первой серии нового сезона журналистка Заира Озова поговорила с исполнительницей роли Дейенерис Эмилией Кларк — о катарсисе в финале сериала и встрече с Брэдом Питтом, о которой та и не мечтала.

— Сценаристы сериала нарисовали Дейенерис интереснейшую эволюцию. Какой мы ее видим в начале восьмого сезона?

— Как и все остальные, она затаила дыхание и ждет, когда к ним в гости придут статные голубоглазые мужчины с убийственными намерениями и толпой полуразложившихся леммингов. Она, конечно, не просто сидит, а готовится к нашествию всеми силами. Но ситуация у нее несколько щепетильная, и ей надо действовать очень осторожно. Вообще многих персонажей в конце седьмого сезона оставили в подвешенной ситуации. Могу смело заявить, что через шесть эпизодов все это разрешится — висеть никто не останется!

— То есть сценаристы Бениофф и Уайсс ответили на все вопросы и закрыли все сюжетные линии?

— Честно говоря, на все вопросы ответить невозможно. Наверняка, пока они отвечают на один вопрос, у вас может возникнуть еще пять встречных. Такова уж природа взаимодействия сценаристов и зрителей. Но, по-моему, концовка вышла очень цельной. Дэвид и Дэн изящно все закруглили.

— Вы боитесь разочаровывать фанатов?

— Постоянно. Нет, я не шучу, каждый день этого боюсь. Этот сериал делается для фанатов — точка. И мы хотим, чтобы все они были довольны и счастливы, но проблема в том, что фанаты — это неоднородная масса. И как в случае с последним сезоном любого популярного, долгоиграющего сериала, тут найдутся разочарованные зрители. А довольные будут вести споры с недовольными, формируя два лагеря и устраивая баталии в соцсетях или у кулеров в офисах. Это совершенно нормальная реакция, к этому мы готовы и, более того, этого мы ждем.

— Многие актеры из сериала рассказывают, как их шокировала концовка. И вас тоже?

— Это еще мягко сказано. Нам разослали сценарий целиком, и я посвятила его чтению всю вторую половину дня. Когда закончила, я просто взяла ключи, вышла из дома и бесцельно бродила по Лондону часа три, не меньше. Мне надо было уложить у себя в голове все, что произошло. Не знаю, можно ли это считать полноценным шоком, но это точно был катарсис.

— Намекните хотя бы, как там у Дейенерис дела с Джоном Сноу? А то они, как выяснилось, родственники, как-то неудобно получилось.

— Это одна из самых важных тем восьмого сезона. Не буду спойлерить, но их родство еще сыграет свою роль. А пока, на конец седьмого сезона, Дэни и Джон — зайчики и идеально друг другу подходят, разве нет? Они очень похожи, их многое объединяет, и он в ней побуждает стремление к честности и открытости, а это для нее довольно новое чувство. В общем, интересные у них отношения. А станут еще интереснее!

Helen Sloan / HBO / «Амедиатека»

Helen Sloan / HBO / «Амедиатека»

— Как думаете, сейчас подходящий момент для завершения «Игры престолов»? Или можно было потянуть еще несколько сезонов?

— Думаю, подходящий. Мне очень нравится, когда телесериалы заканчиваются на высокой ноте, а не выдыхаются. Когда последний сезон люди ждут и смотрят с таким же интересом, как и первые два. Если растягивать сюжет до последнего, сценарии становятся жидкими, персонажи бледнеют, а зрители все это смотрят исключительно по инерции и со словами: «Не понимаю, зачем я эту чепуху смотрю, но надо уже довести это дело до конца». Вот это никуда не годится. Очень важно закончить тогда, когда аудитория еще не пресытилась и хочет продолжения банкета.

— И его нам, кстати, обещают, хоть и в виде приквелов. Если бы вам дали возможность выбрать персонажа из «Игры престолов» и сделать с ним спин-офф, кого бы вы выбрали?

— Даже не знаю… Я, возможно, предвзята, но я бы с удовольствием посмотрела сериал про драконов! Не моих, конечно, — про них мы и так все знаем. Но интересно же, как драконы появились в Вестеросе и как их истребили на закате династии Таргариенов. Драконы — прекрасные создания, им нужно больше экранного времени! Правда, это тогда будет очень дорогой сериал со спецэффектами в каждом кадре. Но это же дракончики, они того стоят.

— Расскажите про свой последний съемочный день. Наверное, вам устроили трогательное прощание?

— В тот день я поняла, что алкоголь — это сильнейший депрессант! (Смеется.) Знаете, когда заканчиваешь фильм, последний день съемок обычно сводится к чему-нибудь невероятно обыденному — например, крупному плану твоей руки, нажимающей на кнопку. И ты такая думаешь: «И это все? Неужели закончили?» Тут же мне досталась полноценная сцена, очень хорошая. Но съемки превратились в то, что в кино называется «ложной концовкой» — ну, знаете, когда тебе кажется, что вот, сейчас пойдут титры, а они все не идут и не идут. Члены съемочной группы пришли из других павильонов, потому что они знали, что это будет моя последняя сцена. У нас за кадром становилось уже очень тесно, а режиссер все повторял: «Ох нет, прости, надо еще несколько дублей», или «Попробуем ракурс поменять», или «Давайте свет приглушим немного». И все послушно стояли и ждали часа три, пока мы закончим.

Обычно я против прощаний на съемочных площадках, но тут мальчики — а я Дэвида и Дэна именно так и называю — всем подготовили подарки, собрали народ, толкали речи. Каждый актер основного состава удостоился таких проводов с почестями. Но когда я взялась за микрофон что-нибудь сказать, я не могла даже закончить первое предложение, чтобы мое лицо не превратилось в Ниагарский водопад. Мой брат был в съемочной группе, он записывал видео на телефон, и когда показал мне запись, я такая: «Божечки, ни черта ведь не разобрать, что я там говорю! Плакать навзрыд и одновременно говорить речи — плохая идея». А потом Дэвид и Дэн устроили мне прощальный ужин, и именно там я сидела в обнимку с бокалом вина и жаловалась всем вокруг: «Я уже столько выпила, почему мне не становится легче?» Такая вот ужасно грустная история.

— Вы неплохо себя проявляете в комедиях. Никогда не было желания немного добавить в жизнь Дейенерис юмора?

— Да уж, нельзя сказать, что она шутками сыплет направо и налево. Мальчики постоянно мне говорили: «Ты смешная, давай мы напишем тебе шутку!» Попробовали — никуда не годится. Ну просто Дэни не смешная! Она может быть стальной валькирией или израненной молоденькой девушкой с огромным грузом ответственности, но уж точно не королевой комедии.

— Как думаете, Дейенерис изменила вашу жизнь?

— Однозначно. Кто знает, что бы я без нее делала? Я без понятия, где бы я была, чем бы занималась. Хотя поначалу, конечно, я понятия не имела, чем этот проект для меня может обернуться. Я только теперь понимаю, что я тогда вообще ни в чем не разбиралась. Мне было 22 года, и я не знала ничего об индустрии, актерском мастерстве, телевидении, обществе, политике. Ни-че-го! Сейчас-то совсем другое дело. Я кладезь мудрости и знаний (смеется).

— Помнится, после второго или даже третьего сезона, вы говорили, что без парика вас никто не узнает. И вы наслаждались этой анонимностью. Но сейчас-то ситуация изменилась?

— Я очень ценю свою анонимность, потому что мне нравится ходить в мясную лавку в соседнем доме, общаться там с мясником, обсуждать погоду и политику, пока он заворачивает мне стейки. Нравится гулять по Лондону и ковыряться в книжных магазинах. И хочется, чтобы это считалось в порядке вещей. Я очень люблю человеческое общение. Мне оно важно, и от него мне тепло на душе. А когда я этого лишаюсь, мне становится не по себе. Конечно, сейчас меня стали больше узнавать, от этого никуда не деться. Но мне кажется, я умею делать так, чтобы это не портило мне существование. Например, нужно жить простой, скучной жизнью, и папарацци не будет до тебя никакого дела (смеется).

«Игра престолов». Трейлер 8 сезона

AMEDIATEKA

— Но у этого есть и другая сторона: теперь из-за «Игры престолов» вам все двери открыты.

— Это правда, я иногда не могу своим глазам поверить, в компании каких людей мне разрешают сидеть. У меня как-то была деловая встреча с Брэдом Питтом, можете себе представить? Я говорила себе: «Это все сон, сейчас я проснусь и окажусь 12-летней девочкой в своей кровати, аккурат под портретом Брэда Питта на стене». Но нет, я себя за бедро дощипала до синяка, а все равно так и не проснулась. И Брэд сидел такой, развалившись на своем стуле, и просто сочился харизмой. Этого мне точно не видать, если бы не «Игра престолов».

— Вы читаете все эти дикие теории об «Игре престолов» в интернете?

— Нет. Я никогда не ищу себя в гугле и не читаю онлайн ничего, что касается моей работы. Просто это занятие мне не кажется полезным для моего психического здоровья. Ну хорошо, я иногда читаю рецензии на спектакли и фильмы, но только из интереса к проекту, а не из-за того, что мне хочется почитать про себя. Но народ в интернете иногда совсем с ума сходит. Меня регулярно спрашивают, не является ли Дейенерис инопланетянкой (смеется). Не шучу, это очень популярная теория. Но я и сама, конечно, люблю строить теории и пытаться предсказывать, чем дело кончится. А потом я читаю сценарий и понимаю, что Кассандра из меня никакая.

— Как думаете, Джордж Р. Р. Мартин закончит книги?

— Обязательно! Ну а что ему еще остается? Более того, я уверена, что он придумает развитие событий, отличное от сериала. У этого сюжета может быть сотни направлений, и Джордж Р. Р. Мартин способен выбрать самое интересное из них. Типа, «у вас есть сериал, это версия Дэвида и Дэна, а я вижу вот так» — и выдать все абсолютно переделанное. Я в него верю безоговорочно, он все допишет. Лишь бы не забыл сделать Дейенерис инопланетянкой!

Джерело: Медуза