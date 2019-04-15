У Мілані на конкурсі визначили найкраще використання переробленого пластику (фото)

У Мілані, Італія, відбувся конкурс Ro Plastic Prize, на якому дизайнери презентували ідеї щодо повторного використання пластику, повідомляє Dezeen.

У категорії «дизайн» переміг німецький дизайнер Александр Шуль, який створив із переробленого пластику колекцію меблів: стілець, стіл та лампу.

Substantial furniture, Александр Шуль. Фото: dezeen.com

Група Reform Studio стала переможцем у категорії «домашній текстиль». Їхній проект Plastex – килими з пластикових пакетів.

Plastex від Reform Studio. Фото: dezeen.com

Проект Precious Plastic нідерландського дизайнера Дейва Хаккенса переміг у категорії «інновації». Автор розробив серію машин, які переробляють пластик: пдрібнюють, пресують його тощо. Він також записав відео-інструкції, як змайструвати такі машини самотужки.

Машини Дейва Хаккенса. Фото: dezeen.com

Кожен переможець отримав премію в 10 тисяч євро.

Категорія «пакування» залишилася без переможця, адже журі вирішило, що жоден із проектів не відповідав вимогам.

Нагадуємо, польська компанія виготовляє органічний посуд із висівок і нещодавно відкрила представництво в Україні.

Також раніше ми писали про італійську дизайнерку, яка розробила екологічну упаковку з харчових відходів, бактерій та дріжджів.

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