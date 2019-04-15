Отец Ассанжа в шоке: В свои 74 я выгляжу лучше, чем мой сын в 47 лет

Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину. Такой вариант устроил бы все стороны, заявил отец Ассанжа Джон Шиптон в интервью австралийской газете Herald Sun, которое цитирует The Guardian.

По словам Шиптона, возможность экстрадиции Ассанжа обсуждалась на встрече членов сената с представителями МИД Австралии.

В интервью Шиптон также рассказал, что его поразили кадры ареста сына. «Я видел, как полицейские тащили его по ступенькам, и он выглядел плохо. Мне 74 и я выгляжу лучше, чем он — в его 47», — сказал отец Ассанжа.

Ранее власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, заявили, что основателю Wikileaks будет оказана консульская помощь, но никакого «особого отношения» к нему не будет.

Джулиан Ассанж был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался почти семь лет. В Великобритании Ассанжа обвиняют в нарушении условий освобождения под залог. США требуют выдать им Ассанжа по делу о публикации секретных документов.

Швеция, которая требовала привлечь Ассанжа к ответственности по делу о сексуальных домогательствах, несколько лет назад закрыла расследование. После ареста Ассанжа правоохранительные органы Швеции заявили, что могут возобновить дело в отношении основателя Wikileaks.