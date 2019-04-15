Під Києвом знайшли вбитим голову фермерського господарства

У Фастові вчора, 14 квітня, близько опівночі знайшли вбитим 42-річного місцевого жителя, голову одного з фермерських господарств. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Київської області.

“Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням виявили вчора опівночі в місті Фастів. На місці події працювали керівництво Головного управління поліції Київської області, працівники прокуратури області, слідчо-оперативна група Фастівського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи. Під час огляду місця злочину поліцейські виявили і вилучили речові докази”, – йдеться в повідомленні.

Тіло чоловіка, на якому фахівці виявили кілька отворів від куль, направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину, розглядаються різні версії вбивства.

Раніше повідомлялося, що в селі Вільшанська Новоселиця Київської області – не вщухають пристрасті. Невідомі люди намагалися потрапити до сільради, але їх не пустили місцеві. Жителі села наполягають: їх атакують рейдери, які хочуть відібрати землю.